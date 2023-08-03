Гигантский ядерный гриб в небе до ужаса напугал россиян

Накануне вечером жители Казани заметили необычное явление в небе над городом.

Облако было в виде гриба, многие подумали, что произошел ядерный взрыв.

Местный метеоролог Тимур Аухадеев поспешил успокоить людей и объяснил, что это за явление, пишет "Татар-информ". По словам эксперта, это это пирокучевые облака.

Пирокучевые облака или пирокучево-дождевые облака — разновидность кучево-дождевых облаков. Они образуются над источником тепла, например, при лесных пожарах или извержении вулкана.

При штиле и незначительном сдвиге ветра испаряемая влага вполне может достигать даже стратосферы.

Ранее сообщалось, как гигантское черное облако накрыло огромный город. Это случилось в Стамбуле. Явление продолжалось несколько минут. Размер облака - порядка 10 километров. По всей видимости, это произошло из-за мощной пылевой бури.

А в 2022 году над Белокурихой повисло облако в форме НЛО.