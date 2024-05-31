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Жизнь

Гигантского окуня отпустил на волю рыболов

Американский рыболов, участвовавший в турнире с крупными призами, отпустил окуня.

Окунь мог обогатить мужчину на 100 тыс долларов, указывает Lenta.ru.

Мужчина в первый же день турнира заметил огромную рыбу. Он два часа бросал в воду приманку и наконец сумел подцепить окуня. Когда рыба оказалась в лодке, выяснилось — крючок зацепил ее не так, как требуют правила. Поэтому окуня пришлось отпустить.

Через полтора часа окунь снова клюнул, но и на этот раз крючок оказался в неподходящем месте. И решил продолжить рыбалку утром. Пока его не было, призовую рыбу поймали другие рыбаки, тут же разделали ее и съели. Ловись, рыбка, большая и маленькая.

Факт

Между тем вес этого окуня составил, 3,62 кг.

Ранее сообщалось, где в Алтайском крае можно наловить рыбу прямо сейчас. На данный момент рыбаки радуются хорошему улову на реке Ляпихе. А также в Сорочем логе. В Рубцовске в селе Безрукавка тоже можно поживиться рыбой.

Некоторые рыбаки скрывают места ловли и пишут, что сделали улов в «секретном водоеме».

Между тем в Алтайском крае душевно посоревновались в рыбалке на льду — фоторепортаж.

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