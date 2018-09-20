Гигантского пульсирующего монстра со щупальцами нашли на оклендском пляже

Отдыхающие заметили, что существо подрагивало. Некоторым необычная находка напомнила кратер вулкана, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал FoxNews.
«Монстром» оказалась волосистая цианея — гигантская медуза. Ее купол в диаметре может достигать двух метров. У отдельных экземпляров щупальца вытягиваются до 20 метров.
Эти медузы обитают в морях Атлантического и Тихого океанов, пишет «РГ». Цианеи питаются различными планктонными организмами, в том числе и медузами.
Ранее сообщалось, как выглядит рай для дайверов — уникальное Озеро Медуз, которое расположено в Тихом океане в архипелаге Скалистые острова (Палау). В водоеме обитает более 2 миллионов этих существ.