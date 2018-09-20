Читайте нас в соцсетях
20 сентября 12°C
Новости
Вся лента
Жизнь
174

Гигантского пульсирующего монстра со щупальцами нашли на оклендском пляже

Гигантское пульсирующее существо обнаружили отдыхающие на побережье Новой Зеландии. На желеобразного монстра розового цвета наткнулись туристы на пляже Окленда.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Отдыхающие заметили, что существо подрагивало. Некоторым необычная находка напомнила кратер вулкана, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал FoxNews.

«Монстром» оказалась волосистая цианея — гигантская медуза. Ее купол в диаметре может достигать двух метров. У отдельных экземпляров щупальца вытягиваются до 20 метров.

Эти медузы обитают в морях Атлантического и Тихого океанов, пишет «РГ». Цианеи питаются различными планктонными организмами, в том числе и медузами.

Ранее сообщалось, как выглядит рай для дайверов — уникальное Озеро Медуз, которое расположено в Тихом океане в архипелаге Скалистые острова (Палау). В водоеме обитает более 2 миллионов этих существ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка