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8 апреля 7°C

ГИМС: в Оби мало воды для прохождения ледохода

Жители Камня-на-Оби могут не увидеть ледоход. 6 апреля лед возле опор моста оторвался, что местные жители приняли за первые признаки ледохода.

Обь у Камня-на-Оби, апрель 2020 года.
Обь у Камня-на-Оби, апрель 2020 года.
https://izvestiy-kamen.ru/

На самом деле лед там пропиливается каждую весну, чтобы не создавалось давление на опоры, пишут «Каменские известия».

«Как правило, ледоход начинается в верховьях Оби, под Бийском, и нас „настигает“ примерно через 5 дней. Погода в ближайшие дни ожидается очень теплая, поэтому ледоход не за горами. А в черте Камня лед тает гораздо быстрее. Этому способствуют ветра и множество других факторов», — говорит руководитель Каменского инспекторского участка ГИМС Владимир Морозов.

Он также добавил, что этой весной мало воды, недостаточно для прохождения ледохода. Есть вероятность, что лед, просто, постепенно растает.

В районе Барнаула вот-вот начнется ледоход. Уже происходят подвижки льда.

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