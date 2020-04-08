ГИМС: в Оби мало воды для прохождения ледохода

На самом деле лед там пропиливается каждую весну, чтобы не создавалось давление на опоры, пишут «Каменские известия».
«Как правило, ледоход начинается в верховьях Оби, под Бийском, и нас „настигает“ примерно через 5 дней. Погода в ближайшие дни ожидается очень теплая, поэтому ледоход не за горами. А в черте Камня лед тает гораздо быстрее. Этому способствуют ветра и множество других факторов», — говорит руководитель Каменского инспекторского участка ГИМС Владимир Морозов.
Он также добавил, что этой весной мало воды, недостаточно для прохождения ледохода. Есть вероятность, что лед, просто, постепенно растает.
В районе Барнаула вот-вот начнется ледоход. Уже происходят подвижки льда.