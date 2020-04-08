ГИМС: в Оби мало воды для прохождения ледохода

Жители Камня-на-Оби могут не увидеть ледоход. 6 апреля лед возле опор моста оторвался, что местные жители приняли за первые признаки ледохода.

На самом деле лед там пропиливается каждую весну, чтобы не создавалось давление на опоры, пишут «Каменские известия».

«Как правило, ледоход начинается в верховьях Оби, под Бийском, и нас „настигает“ примерно через 5 дней. Погода в ближайшие дни ожидается очень теплая, поэтому ледоход не за горами. А в черте Камня лед тает гораздо быстрее. Этому способствуют ветра и множество других факторов», — говорит руководитель Каменского инспекторского участка ГИМС Владимир Морозов.

Он также добавил, что этой весной мало воды, недостаточно для прохождения ледохода. Есть вероятность, что лед, просто, постепенно растает.

В районе Барнаула вот-вот начнется ледоход. Уже происходят подвижки льда.