Это еще не ледоход. Стало известно, что происходит на Оби в Барнауле

Как рассказала начальник отдела гидрологии алтайского ЦГМС Ольга Прахт, в данный момент процессы, происходящие на реке в районе Барнаула, еще нельзя назвать ледоходом.
«Были подвижки и разводье. Эти процессы характеризуются чередованием воды со льдом. Но это еще не ледоход», — отметила собеседница.
Относительно даты начала ледохода Ольша Прахт отметила, что точно сказать, когда он начнет, достаточно трудно. Однако она добавила, что многое зависит от уровня воды. Для начала ледохода он должен повыситься. Но этого пока не наблюдается.
Ранее в отделе гидрологии регионального Гидрометцентра, сообщали, что согласно скорректированному прогнозу, начало ледохода в районе Барнаула ожидается 10 апреля плюс-минус пять дней.
Средняя многолетняя норма начала ледохода на Оби в районе Барнаула — это 16 апреля.
Факт
Самый ранний ледоход в районе Барнаула за историю наблюдений был зафиксирован 1 апреля, а самый поздний — 8 мая.