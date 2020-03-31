Предположение синоптиков относительно того, что ледоход на Оби в районе Барнаула в этом году начнется раньше обычного, похоже, оправдывается. Специалисты назвали новую дату, когда главная река Алтайского края освободится ото льда.

Ледоход на Оби. Апрель 2019 года.

Как рассказали altapress.ru в отделе гидрологии регионального Гидрометцентра, согласно скорректированному прогнозу, начало ледохода в районе Барнаула ожидается 10 апреля плюс-минус пять дней.

Ранее синоптики предупреждали, что ледоход на Оби может начаться раньше, чем обычно ввиду аномально теплой зимы.

Отметим, что средняя многолетняя норма начала ледохода на Оби в районе Барнаула — это 16 апреля.

Факт Самый ранний ледоход в районе Барнаула за историю наблюдений был зафиксирован 1 апреля, а самый поздний — 8 мая.

Ледоход на Оби. Апрель 2019 года. altapress.ru

Профилактические подрывы льда на реках

Во избежание негативных последствия паводка в Алтайском крае приступили к подрыву ледового покрова на реках.

Дело в том, что так называемые ледяные пробки в узких местах или на изгибах русел рек преграждают путь воде и река может выйти из берегов. Взрывы позволяют нарушить структуру льда и разрушить ледяные пласты.

Помимо взрывов специалисты проводят зачернение и распиловку льда на реках.