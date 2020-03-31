Как рассказали altapress.ru в отделе гидрологии регионального Гидрометцентра, согласно скорректированному прогнозу, начало ледохода в районе Барнаула ожидается 10 апреля плюс-минус пять дней.
Ранее синоптики предупреждали, что ледоход на Оби может начаться раньше, чем обычно ввиду аномально теплой зимы.
Отметим, что средняя многолетняя норма начала ледохода на Оби в районе Барнаула — это 16 апреля.
Факт
Самый ранний ледоход в районе Барнаула за историю наблюдений был зафиксирован 1 апреля, а самый поздний — 8 мая.
Профилактические подрывы льда на реках
Во избежание негативных последствия паводка в Алтайском крае приступили к подрыву ледового покрова на реках.
Дело в том, что так называемые ледяные пробки в узких местах или на изгибах русел рек преграждают путь воде и река может выйти из берегов. Взрывы позволяют нарушить структуру льда и разрушить ледяные пласты.
Помимо взрывов специалисты проводят зачернение и распиловку льда на реках.