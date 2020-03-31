Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 марта -4°C

Коронавирус — не помеха. Названа новая дата начала ледохода на Оби в Барнауле

Предположение синоптиков относительно того, что ледоход на Оби в районе Барнаула в этом году начнется раньше обычного, похоже, оправдывается. Специалисты назвали новую дату, когда главная река Алтайского края освободится ото льда.

Ледоход на Оби. Апрель 2019 года.
Ледоход на Оби. Апрель 2019 года.
altapress.ru

Как рассказали altapress.ru в отделе гидрологии регионального Гидрометцентра, согласно скорректированному прогнозу, начало ледохода в районе Барнаула ожидается 10 апреля плюс-минус пять дней.

Ранее синоптики предупреждали, что ледоход на Оби может начаться раньше, чем обычно ввиду аномально теплой зимы.

Отметим, что средняя многолетняя норма начала ледохода на Оби в районе Барнаула — это 16 апреля.

Факт

Самый ранний ледоход в районе Барнаула за историю наблюдений был зафиксирован 1 апреля, а самый поздний — 8 мая.

Ледоход на Оби. Апрель 2019 года.
Ледоход на Оби. Апрель 2019 года.
altapress.ru

Профилактические подрывы льда на реках

Во избежание негативных последствия паводка в Алтайском крае приступили к подрыву ледового покрова на реках.

Дело в том, что так называемые ледяные пробки в узких местах или на изгибах русел рек преграждают путь воде и река может выйти из берегов. Взрывы позволяют нарушить структуру льда и разрушить ледяные пласты.

Помимо взрывов специалисты проводят зачернение и распиловку льда на реках.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость