Гирлянду и диско-шар купили влюбленные фальшивомонетчики, но настроение уже испорчено

В Иркутске задержали молодую пару, которая на рынке покупала новогоднюю атрибутику и платила фальшивыми деньгами, сообщает региональное МВД.

19-летняя девушка и ее 20-летний друг приобрели в интернете поддельные пятитысячые купюры и решили «разменивать» на рынке, покупая недорогие товары.

«После передачи фальшивки одному из продавцов, злоумышленников задержали. В ходе личного досмотра обнаружили 15 поддельных купюр номиналом 5000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Как сообщают местные СМИ, молодые люди купили гирлянду и диско-шар, а фальшивки они приобрели, чтобы заплатить за квартиру.

Сибиряки раскаялись в своем поступке. Однако следователи уже возбудили дело за «хранение и сбыт поддельных денег» — до 8 лет лишения свободы.

Фальшивая купюра. 22.mvd.ru

Правоохранители предупредили, что чаще всего подделывают банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей, соответственно 1997 и 2004 годов выпуска.

«Особое внимание следует уделить пунктирной защитной нити, расположенной на оборотной стороне купюры. В случае, если нить легко сдвигается в сторону либо имеет неровности, потертости, то это фальшивка. Также стоит осмотреть банкноту и проверить ее на ощупь, обратив внимание на качество бумаги», — рассказали в МВД, как определить подделку.

Ранее сообщали про жителя Алтая, который переехал в Новосибирск и прекрасно жил на фальшивые деньги.