Гироскутер и AirPods. Барнаульцам будут раздавать дорогущие подарки на празднике 23 февраля

23 февраля в парке «Изумрудный» пройдет спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества и пятилетию фонда В.А. Шаманова «Защитники Отечества». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Участниками праздничных соревнований может стать любой желающий. Среди испытаний — полоса препятствий, бег в мешках, головоломки и другие забавы.

Каждый участник получит паспорт, в который будут вноситься все его достижения на игровых площадках. По итогу среди гостей разыграют: электросамокат, гироскутер, смарт-часы, велосипед, умная колонка, наушники Apple AirPods Pro и другие призы.

Для того, чтобы выиграть один из ценных подарков, конкурсанты «должны проявить ловкость и продемонстрировать хороший уровень физической подготовки, как минимум в десяти спортивных конкурсах», рассказали в мэрии.