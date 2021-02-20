Куда сходить на праздничных выходных в Барнауле 21, 22 и 23 февраля

На длинных праздничных выходных можно посмотреть комедию о настоящих мужиках, послушать любимые мелодии Дунаевского из «Трех мушкетеров» и встретить богатырей. «Афиша» выбрала свой топ предстоящих событий.

Кино

Когда, как не на 23 февраля, затащить отца в кино? Тем более на такую комедию, как «Батя». Она посвящена крепким советским мужикам, которые как умели, так и воспитывали своих детей.

Чеснок в нос, ингаляции над картошкой, игры с паяльником, закалывание кур — сегодня на все это невозможно смотреть без скупой слезы и ностальгии в душе.

21 февраля в 11:00 в кинотеатре «Премьера» на большом экране бесплатно покажут легендарный фильм «Сын полка».

Фильм был снят в сразу после войны, в 1946 году, по одноименной повести Валентина Катаева. В нем рассказывает о мальчике-сироте Ване, который отказался уезжать в тыл и остался воевать с расчётом батареи. Когда она гибнет в бою, Ваню отправляют в Суворовское училище, ученики которого принимают участие в параде на Красной площади.

Если хочется отвлечься от военной тематики, то стоит сходить на премьеру фильма «Конек-Горбунок».

Здесь будет все, как и положено сказке — прекрасная Царь-девица, яркая Жар-птица, невероятная Рыба-кит и, конечно, говорящий конь. Точнее, Конек, с которым не соскучишься.

Театр

Музыкальный театр приглашает всех поклонников мюзиклов, Дюма и Дунаевского.

22 февраля здесь покажут «Трех мушкетеров» — красивое костюмированное шоу с песнями Максима Дунаевского на стихи Марка Розовского и Юрия Ряшенцева — теми самыми, которые почти все старшее поколение знает наизусть.

Погружение в эпоху плащей и шпаг начнется в 17:00. Цена билета — 400−800 рублей.

«Три мушкетера» в Музыкальном театре. Дмитрий Лямзин.

23 февраля на сцене «Крепостного театра» расскажут женские истории о Великой Отечественной. Спектакль создан по мотивам документального произведения белорусской писательницы Светланы Алексиевич.

Бывшим школьницам, студенткам, молодым девушкам и матерям пришлось взять в руки снайперские винтовки и штурвалы. Пережить каждый день — уже подвиг.

Начало спектакля в 18:00. Цена билета 300 рублей.

Детей в праздничный день можно отвести в театр кукол «Сказка». Там покажут приключения богатыря со смешной фамилией Ромашкин.

Русский богатырь очень переживает из-за своей немужественной фамилии и боится, что подвигов на его долю никогда не выпадет. Но его переживания напрасны — вместе с товарищем Выхухолем он лихо расправится со злодеями и женится на дочери морского царя.

Спектакль «Богатырь Степан Ромашкин» Театр кукол

Концерт

21 февраля в ДК «Сибэнергомаш» группа «КняZz» представит большую концертную программу «Сказочник».

Музыканты исполнят новые композиции из «Домашнего альбома», а также избранные хиты «Короля и шута». Начало в 19:00, цена билетов — 2200−3000 рублей.

Барнаульский исполнитель и автор песен Лев Шапиро выступит с сольной программой в концертном зале «Сибирь». Концерт пройдет 22 февраля в 19:00, цена билетов — 500−900 рублей.

Праздничный концерт покажет ансамбль русского танца «Огоньки». Вместе с ними выступит мужской вокальный ансамбль ГФАК, Михаил и Матвей Лысяковы. Вечер военных песен пройдет в филармонии 22 февраля в 17:00, цена билета — 200 рублей.

Выставки и экскурсии

В краеведческом музее работает выставка новосибирского художника Николая Марци «Скифы Сибири».

В 2015 году мастер путешествовал с друзьями по Алтаю и оказался у гробницы знаменитой Алтайской принцессы. По его словам, в тот момент у него поменялось мировоззрение: «Я вдруг понял, что мы ходим по той же земле, где ходила принцесса (алтайская принцесса Укок, чья мумия сейчас хранится в музее Горно-Алтайска — Прим. ред.). У меня возникло желание как бы вытянуть всю эту историю наружу и показать всем», — признался он.

Подробный фоторепортаж с открытия выставки можно посмотреть здесь.

Открытие выставки Николая Марци «Скифы Сибири» Дмитрий Лямзин

В художественном музее открылся музейный фестиваль «Модные акценты». До середины марта там будет проходить тематическая выставка русских портретов, мастер-классы и лекции о связи моды и искусства.

В частности, 21 февраля в музее пройдет экскурсия по представленной на фестивале выставке. Начало в 14:00.

Подробную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

В ГМИЛИКА пройдут традиционные программы выходного дня. 21 февраля здесь расскажут о богатырях их русских сказок и былин. Начало в 13:00.