Глава Алтая надеется на хотя бы часть опыта Москвы, чтобы сделать дороги безопаснее

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал в своем Instagram о встрече с заместителем мэра Москвы по транспорту Максимом Ликсутовым.

Хорохордин напомнил, что в 2020 году правительство Москвы и Республика Алтай заключили соглашение о сотрудничестве, в том числе и по развитию транспортного комплекса.

На встрече с Ликсутовым глава региона обсудил возможность совместного проектирования интеллектуальной транспортной системы для республики.

Системы подобного рода давно работают в Москве и позволяют значительно повысить безопасность дорожного движения.

Такие системы также помогают принимать более эффективные решения по управлению транспортными потоками — снижать количество пробок и ДТП.

Хорохордин отметил, что Ликсутов поделился опытом Москвы в области повышения безопасности дорожного движения.

«Благодаря обустройству и модернизации пешеходных переходов, изменению организации дорожного движения, развитию системы фотовидеофиксации в столице удалось значительно снизить травматизм на дорогах. Уверен, что внедрение даже части подобных решений в Горно-Алтайске и других наших крупных населенных пунктах позволит нам сделать наши дороги и общественные пространства намного комфортнее и безопаснее», — подчеркнул глава региона.

Кстати, накануне Хорохордин решил сменить имидж и пересесть на мотоцикл, так что безопасные дороги в городе точно потребуются.