Глава алтайских студотрядов указала на виновных во вспышке вируса в Змеиногорске

Организовать безопасность условий проживания, питания, а также соблюдение всех требований минздрава и Роспотребнадзора, согласно трудовому кодексу, обязан работодатель. В Змеиногорске, где произошла вспышка ОРВИ, работодатель не выполнил своих обязанностей. Об этом заявила руководитель регионального штаба Алтайского отделения МООО «Российские студенческие отряды» Маргарита Котовщикова.

По ее словам, накануне сезона 2020 года по вопросам соблюдения санитарных требований проинструктировали каждого бойца РСО. Летом стройотрядовцы работают в рамках трудовых договоров.

«137 студентов (заезд с 9 июня, количество в последствии уменьшилось) алтайских вузов приехали в Змеиногорск, чтобы работать на сборе ягод. Студенты на территории района работали в течение нескольких лет вполне успешно. К сожалению, в Змеиногорске работодатель не выполнил возложенных на него Трудовым кодексом РФ обязательств, поэтому студенты прекратили свою трудовую деятельность», — цитирует Котовщикову оперативный штаб.

Уполномоченные органы проводят проверки обстоятельств инцидента.

Напомним, студенты работали в бывшем ягодном хозяйстве «Янтарное». Проживают студенты в здании бывшего ПУ-63. Несколько дней назад в общежитии произошла вспышка ОРВИ. 11 ребят находятся сейчас в районной ЦРБ, одного 18-летнего студента доставили в Барнаул в тяжелом состоянии.

По неподтвержденной информации, 8 июля он скончался. Состояние здоровья 11 студентов — стабильное. Анализы на COVID-19 пока еще не готовы.

В оперативном штабе 10 июля обещали предоставить официальные данные по числу заболевших студентов.