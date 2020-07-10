Глава алтайских студотрядов указала на виновных во вспышке вируса в Змеиногорске

По ее словам, накануне сезона 2020 года по вопросам соблюдения санитарных требований проинструктировали каждого бойца РСО. Летом стройотрядовцы работают в рамках трудовых договоров.
«137 студентов (заезд с 9 июня, количество в последствии уменьшилось) алтайских вузов приехали в Змеиногорск, чтобы работать на сборе ягод. Студенты на территории района работали в течение нескольких лет вполне успешно. К сожалению, в Змеиногорске работодатель не выполнил возложенных на него Трудовым кодексом РФ обязательств, поэтому студенты прекратили свою трудовую деятельность», — цитирует Котовщикову оперативный штаб.
Уполномоченные органы проводят проверки обстоятельств инцидента.
Напомним, студенты работали в бывшем ягодном хозяйстве «Янтарное». Проживают студенты в здании бывшего ПУ-63. Несколько дней назад в общежитии произошла вспышка ОРВИ. 11 ребят находятся сейчас в районной ЦРБ, одного 18-летнего студента доставили в Барнаул в тяжелом состоянии.
По неподтвержденной информации, 8 июля он скончался. Состояние здоровья 11 студентов — стабильное. Анализы на COVID-19 пока еще не готовы.
В оперативном штабе 10 июля обещали предоставить официальные данные по числу заболевших студентов.