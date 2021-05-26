Глава алтайского СК получил выговор после совещания с Бастрыкиным

Председатель СК России Александр Бастрыкин объявил выговор руководителю алтайского управления Андрею Хвостову за расследование дел, связанных с правами детей-сирот, сообщает ведомство.

25 мая Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором обсудил меры по защите прав детей-сирот.

«Глава ведомства отметил, что обстановка в регионах с реализацией детьми-сиротами конституционного права на получение жилья остается острой: число лиц, достигших совершеннолетия и имеющих право на получение жилого помещения, продолжает расти», — рассказали в СК.

При этом наиболее низкое обеспечение жильем — менее 6% - наблюдается в Алтайском крае и еще на нескольких территориях.

Бастрыкина возмутило, что в регионах продолжают не полностью расходовать средства, которые государство выделяет на обеспечение сирот жильем.

Пикет барнаульских сирот. civilpatrol.info

В СК назвали причины, по которым чиновники не торопятся выдавать сиротам жилье: «нераспорядительность», «служебные злоупотребления», «нарушения при проведении аукционов», «завышение стоимости жилых помещений» и «получение вознаграждения за прием в эксплуатацию неблагоустроенного жилья».

Хвостов зачитал доклад, поскольку в Алтайском крае ситуация с жильем для детей-сирот «остается стабильно неблагополучной». Также отчитались руководители управлений по Кузбассу, Кабардино-Балкарии и Курганской области.

«Бастрыкин остался недоволен результатами работы по расследованию уголовных дел этой категории, в связи с чем к руководителям указанных территориальных подразделений будут применены меры дисциплинарного взыскания (выговор)», — подчеркнули в СК по итогам совещания.

Напомним, в конце марта Бастрыкин потребовал отчет о ситуации с сиротским жильем в Алтайском крае после того, как узнал историю одного мальчика.