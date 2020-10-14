Глава Барнаула мобилизовал чиновников на усиленную борьбу с коронавирусом

«Наша задача — обеспечить выполнение требований, обозначенных в указе губернатора края. Важно усилить межведомственное взаимодействие, направленное на стабилизацию эпидемиологической ситуации, снижение нагрузки на учреждения здравоохранения, в том числе через выявление тех, кто пренебрегает средствами индивидуальной защиты, находясь в общественном транспорте, торговых центрах, социальных учреждениях», — заявил градоначальник.
Помимо усиления контроля за соблюдением масочного режима Франк поручил продолжить работу с управляющими компаниями и ТСЖ по дезинфекции подъездов в многоквартирных домах.
Напомним, что с 13 октября в антиковидный указ губернатора Алтайского края были внесены изменения.
Гражданам, не использующим средства индивидуальной защиты органов дыхания, запрещается нахождение в торговых сетях, магазинах, на предприятиях сферы услуг и общественного питания, в аптечных и медицинских организациях, а также в объектах транспорта общего пользования.
Обслуживание граждан без масок запрещается, а ответственность за обеспечение соблюдения данного запрета возлагается на собственников помещений и объектов транспорта.
Работодателям в городских округах Алтайского края рекомендовано ввести гибкий рабочий график и начинать рабочий день для групп сотрудников в разное время, чтобы снизить концентрацию людей в общественном транспорте.
В школах Алтайского края будет усилен контроль за состоянием учащихся, которые приходят на учебу, а осенние школьные каникулы продлены до 9 ноября и продолжатся две недели.
Те школы, где 30 и более процентов учителей находятся на больничном, смогут принимать решения о досрочном уходе на каникулы.
Краевом минспорту дано поручение принять меры по ограничению участия зрителей при проведении соревнований.
Для оказания помощи учреждениям здравоохранения будут привлекаться волонтеры.
Также в регионе через систему-112 будет организована SMS-рассылка о мерах профилактики и предотвращения распространения COVID-19.
Кроме того, руководителям органов исполнительной власти, главам городов и районов рекомендовано сократить проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан до 30 ноября.