Глава Барнаула мобилизовал чиновников на усиленную борьбу с коронавирусом

Заседание штаба по предупреждению и профилактике коронавируса провел 14 октября глава Барнаула Вячеслав Франк. Он дал поручение главам администраций районов, руководителям профильных комитетов совместно с органами Роспотребнадзора и полиции активизировать проведение рейдов по контролю за соблюдением масочного режима.

«Наша задача — обеспечить выполнение требований, обозначенных в указе губернатора края. Важно усилить межведомственное взаимодействие, направленное на стабилизацию эпидемиологической ситуации, снижение нагрузки на учреждения здравоохранения, в том числе через выявление тех, кто пренебрегает средствами индивидуальной защиты, находясь в общественном транспорте, торговых центрах, социальных учреждениях», — заявил градоначальник.

Помимо усиления контроля за соблюдением масочного режима Франк поручил продолжить работу с управляющими компаниями и ТСЖ по дезинфекции подъездов в многоквартирных домах.

Напомним, что с 13 октября в антиковидный указ губернатора Алтайского края были внесены изменения.

Гражданам, не использующим средства индивидуальной защиты органов дыхания, запрещается нахождение в торговых сетях, магазинах, на предприятиях сферы услуг и общественного питания, в аптечных и медицинских организациях, а также в объектах транспорта общего пользования.

Обслуживание граждан без масок запрещается, а ответственность за обеспечение соблюдения данного запрета возлагается на собственников помещений и объектов транспорта.

Работодателям в городских округах Алтайского края рекомендовано ввести гибкий рабочий график и начинать рабочий день для групп сотрудников в разное время, чтобы снизить концентрацию людей в общественном транспорте.

Коронавирус. Пандемия. Маска. CC0

В школах Алтайского края будет усилен контроль за состоянием учащихся, которые приходят на учебу, а осенние школьные каникулы продлены до 9 ноября и продолжатся две недели.

Те школы, где 30 и более процентов учителей находятся на больничном, смогут принимать решения о досрочном уходе на каникулы.

Краевом минспорту дано поручение принять меры по ограничению участия зрителей при проведении соревнований.

Для оказания помощи учреждениям здравоохранения будут привлекаться волонтеры.

Также в регионе через систему-112 будет организована SMS-рассылка о мерах профилактики и предотвращения распространения COVID-19.

Кроме того, руководителям органов исполнительной власти, главам городов и районов рекомендовано сократить проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан до 30 ноября.