Глава Барнаула намекнул на появление нового храма и городской электрички для связи центра с окраинами

22 января Франк провел выездное совещание по вопросам развития Барнаула. Участники совещания проехали по железнодорожным путям, которые находятся на территории города.
Градоначальник отметил, что совместно с РЖД изучается возможность использования для пассажирских перевозок железнодорожного полотна, которое проходит по территории города.
«Учитывая перспективу застройки территории в районе аэропорта, и необходимости улучшения транспортного сообщения окраин города и центром, изучается возможность в долгосрочной перспективе организовать работу городской электрички», — подчеркнул Франк.
Этот вопрос, добавил он, требует тщательной проработки и должен быть всесторонне изучен — с точки зрения экономической целесообразности и интеграции с Генпланом города.
Также на мероприятии обсудили вопросы организации движения пешеходов и городского транспорта во время реконструкции путепроводов на проспекте Ленина в районе нового рынка.
Напомним, до конца 2023 года снесут старые путепроводы и построят новые с увеличением полос автомобильного движения с 4 до 6. Конкурс на строительно-монтажные работы стартует в марте, определят подрядчика в апреле. Стоимость работ составит 2 млрд рублей.
На период реконструкции изменится схема движения городского транспорта, в настоящее время разработаны расписания движения.
«Движение пешеходов на период реконструкции планируется организовать от ул. Пионеров по пятипролетному путепроводу до ул. Кулагина, далее через железнодорожные пути в районе АЗС с выходом на пр-кт Ленина в районе „Дома быта“. Для организации пешеходного движения необходимо устройство дополнительного пешеходного перехода через трамвайные пути по ул. Кулагина, лестницы от ж/д путей до парковочной площадки, пешеходного перехода через ж/д пути, тротуара вдоль проезда к ж/д путям и тротуара от лестницы до пр-кта Ленина, наружного освещения. В настоящее время заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на эти работы», — отметили в мэрии.
Также на совещании обсудили вопрос благоустройства Привокзальной площади, в частности, строительства нового храма.
«Привокзальная площадь — первое, что видят гости города. Ее реконструкцию планируется провести в этом году», — подчеркнул Франк.
Он напомнил, что согласно Генплану на площади запланировано строительство тоннеля — дополнительного перехода через железнодорожное полотно, который должен существенно улучшить транспортное сообщение.
На территории, которая попадает в пятно застройки, в настоящее время расположена небольшая церковь.
«Поступило предложение перенести церковь непосредственно на Привокзальную площадь. Совместно с Алтайской митрополией этот вопрос будет проработан», — заверил глава Барнаула.
Ранее сообщили, что здание железнодорожного вокзала изменит назначение после реконструкции.