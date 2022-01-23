Глава Барнаула намекнул на появление нового храма и городской электрички для связи центра с окраинами

Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил развитие города, реконструкцию Привокзальной площади и моста на проспекте Ленина, сообщает мэрия города.

22 января Франк провел выездное совещание по вопросам развития Барнаула. Участники совещания проехали по железнодорожным путям, которые находятся на территории города.

Градоначальник отметил, что совместно с РЖД изучается возможность использования для пассажирских перевозок железнодорожного полотна, которое проходит по территории города.

«Учитывая перспективу застройки территории в районе аэропорта, и необходимости улучшения транспортного сообщения окраин города и центром, изучается возможность в долгосрочной перспективе организовать работу городской электрички», — подчеркнул Франк.

Этот вопрос, добавил он, требует тщательной проработки и должен быть всесторонне изучен — с точки зрения экономической целесообразности и интеграции с Генпланом города.

Также на мероприятии обсудили вопросы организации движения пешеходов и городского транспорта во время реконструкции путепроводов на проспекте Ленина в районе нового рынка.

Напомним, до конца 2023 года снесут старые путепроводы и построят новые с увеличением полос автомобильного движения с 4 до 6. Конкурс на строительно-монтажные работы стартует в марте, определят подрядчика в апреле. Стоимость работ составит 2 млрд рублей.

На период реконструкции изменится схема движения городского транспорта, в настоящее время разработаны расписания движения.

«Движение пешеходов на период реконструкции планируется организовать от ул. Пионеров по пятипролетному путепроводу до ул. Кулагина, далее через железнодорожные пути в районе АЗС с выходом на пр-кт Ленина в районе „Дома быта“. Для организации пешеходного движения необходимо устройство дополнительного пешеходного перехода через трамвайные пути по ул. Кулагина, лестницы от ж/д путей до парковочной площадки, пешеходного перехода через ж/д пути, тротуара вдоль проезда к ж/д путям и тротуара от лестницы до пр-кта Ленина, наружного освещения. В настоящее время заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на эти работы», — отметили в мэрии.

Вячеслав Франк осмотрел Привокзальную площадь в Барнауле. barnaul.org. Фото: Михаил Полубедов.

Также на совещании обсудили вопрос благоустройства Привокзальной площади, в частности, строительства нового храма.

«Привокзальная площадь — первое, что видят гости города. Ее реконструкцию планируется провести в этом году», — подчеркнул Франк.

Он напомнил, что согласно Генплану на площади запланировано строительство тоннеля — дополнительного перехода через железнодорожное полотно, который должен существенно улучшить транспортное сообщение.

На территории, которая попадает в пятно застройки, в настоящее время расположена небольшая церковь.

«Поступило предложение перенести церковь непосредственно на Привокзальную площадь. Совместно с Алтайской митрополией этот вопрос будет проработан», — заверил глава Барнаула.

Ранее сообщили, что здание железнодорожного вокзала изменит назначение после реконструкции.