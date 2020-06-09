Мэр Барнаула обратился к жителям в связи с ослаблением коронавирусных ограничений

Мэр отметил, что в Барнауле сохраняется масочный режим, продолжает действовать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, по-прежнему запрещено проведение всех массовых мероприятий, а предприятия общепита работают только в режиме «на вынос».

«Уважаемые барнаульцы, в краевой столице ежедневно регистрируются заболевшие новой коронавирусной инфекцией. Важно не допустить новых вспышек заболевания. И здесь одной из важнейших остается самодисциплина. Уверен, если каждый из нас продолжит ответственно соблюдать все меры предосторожности, мы обязательно справимся с ситуацией и вернемся к привычному образу жизни. Берегите себя, будьте здоровы!», — заявил Франк.