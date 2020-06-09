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Жизнь

Мэр Барнаула обратился к жителям в связи с ослаблением коронавирусных ограничений

Глава Барнаула Вячеслав Франк поблагодарил горожан за терпение и ответственность, проявленные в период ограничений в связи с коронавирусом, а также напомнил о необходимости продолжать беречь свое здоровье. Его слова цитирует пресс-центр города.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Дмитрий Лямзин.

Мэр отметил, что в Барнауле сохраняется масочный режим, продолжает действовать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, по-прежнему запрещено проведение всех массовых мероприятий, а предприятия общепита работают только в режиме «на вынос».

«Уважаемые барнаульцы, в краевой столице ежедневно регистрируются заболевшие новой коронавирусной инфекцией. Важно не допустить новых вспышек заболевания. И здесь одной из важнейших остается самодисциплина. Уверен, если каждый из нас продолжит ответственно соблюдать все меры предосторожности, мы обязательно справимся с ситуацией и вернемся к привычному образу жизни. Берегите себя, будьте здоровы!», — заявил Франк.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес 7 июня поправки в свой же указ, в соответствии с ними в регионе вводится первый этап снятия жестких ограничительных мер против распространения новой коронавирусной инфекции.

Общее количество инфицированных в крае составляет 2390 человек, выздоровело за весь период 1026 пациентов.

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