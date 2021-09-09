Глава Барнаула показал экс-командующему ВДВ знаковые места города и рассказал про благоустройство

В среду, 8 сентября, глава Барнаула Вячеслав Франк и председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов возложили цветы к памятникам и поговорили про благоустройство города, сообщает мэрия.

Шаманов возложил цветы к памятному знаку ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам участникам полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады.

«Памятный знак в честь освобождения блокадного города установлен в 2020 году. 8 сентября памятная дата — 80 лет с начала 872-дневной блокады Ленинграда. В октябре 1942 года из Ленинграда в Барнаул привезли 4000 детей, которых после медицинского обследования расселили по 26 селам региона», — напомнили в мэрии.

Также Шаманов возложил цветы к памятному знаку предприятиям, эвакуированным в Алтайский край в годы ВОВ, расположенному в сквере имени Кири Баева.

Напомним, торжественное открытие памятника прошло в июне 2021 года. Депутат отметил, что монумент призван увековечить трудовой подвиг барнаульцев.

«Я горжусь, что мой родной Барнаул получил почетное звание „Город трудовой доблести“. Этим подвигом будут гордиться наши дети, внуки и правнуки», — подчеркнул Шаманов.

Также возложили цветы у памятного знака, установленного в честь легендарного разведчика Алексея Скурлатова. Уроженец Алтайского края стал прообразом «Алеши» — памятника советскому солдату-освободителю в болгарском городе Пловдиве.

Вячеслав Франк и Владимир Шаманов посетили знаковые места Барнаула. Фото: Михаил Полубедов , «Вечерний Барнаул». Вячеслав Франк и Владимир Шаманов посетили знаковые места Барнаула. Фото: Михаил Полубедов , «Вечерний Барнаул». Вячеслав Франк и Владимир Шаманов посетили знаковые места Барнаула. Фото: Михаил Полубедов , «Вечерний Барнаул».

Шаманов ознакомился с планами предстоящей реконструкции железнодорожного вокзала Барнаула и благоустройства привокзальной площади. Разработку проектно-сметной документации планируют начать в 2022 году, а саму реконструкцию провести в 2025 году.

«На разработку проектно-сметной документации по благоустройству привокзальной площади Барнаула уже выделено 2,5 млн рублей. Аукцион объявлен. Разработать проектно-сметную документацию планируется до конца текущего года», — пояснил Франк.

Глава Барнаула отметил, что на прилегающей к вокзалу территории улучшат систему освещения, проработают парковку с учетом движения общественного транспорта, заменят дорожное покрытие и улучшат водоотведение с проезжей части.

Вячеслав Франк и Владимир Шаманов посетили знаковые места Барнаула. Фото: Михаил Полубедов , «Вечерний Барнаул».

Поездка завершилась в парке «Изумрудный», где продолжается благоустройство — за два года на эти работы направили 121,7 млн рублей. Полностью благоустройство зеленой зоны завершат к 2024 году.

Шаманов отметил, что парк привлекает большое количество горожан: «Очень радует, что здесь много молодых людей, которые занимаются спортом».

Франк подчеркнул, что есть планы по дальнейшему развитию города и улучшению качества жизни барнаульцев, которые власти надеются реализовать.