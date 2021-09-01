Томенко посетил линейку в сельской школе имени легендарного алтайского разведчика

1 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в торжественной линейке в Налобихинской школе имени Алексея Скурлатова, сообщает правительство региона.

Томенко поздравил с началом нового учебного года учеников, педагогов и родителей.

«С руководством Косихинского района глава региона обсудил задачи развития образования, в том числе вопросы обеспечения школьников горячим питанием, использование современных технологий и средств обучения», — рассказали в правительстве.

Также Томенко посетил музей «Солдат Великой войны», посвященный боевым и трудовым подвигам жителей села, в том числе легендарного фронтового разведчика Алексея Скурлатова.

Напомним, 1 сентября во всех школах региона торжественные линейки проходят с соблюдением масочного режима и прочих мер профилактики коронавирусной инфекции.

Учебный год начали 276 тыс. алтайских школьников, при этом более 30 тысяч пошли в первые классы.

Кстати, в 2020 году Томенко на школьной линейке рассказал о коронавирусе, подчеркнув, что детям не хватало тех встреч и общения.