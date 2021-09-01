Томенко посетил линейку в сельской школе имени легендарного алтайского разведчика

Томенко поздравил с началом нового учебного года учеников, педагогов и родителей.
«С руководством Косихинского района глава региона обсудил задачи развития образования, в том числе вопросы обеспечения школьников горячим питанием, использование современных технологий и средств обучения», — рассказали в правительстве.
Также Томенко посетил музей «Солдат Великой войны», посвященный боевым и трудовым подвигам жителей села, в том числе легендарного фронтового разведчика Алексея Скурлатова.
Напомним, 1 сентября во всех школах региона торжественные линейки проходят с соблюдением масочного режима и прочих мер профилактики коронавирусной инфекции.
Учебный год начали 276 тыс. алтайских школьников, при этом более 30 тысяч пошли в первые классы.
Кстати, в 2020 году Томенко на школьной линейке рассказал о коронавирусе, подчеркнув, что детям не хватало тех встреч и общения.
Алексей Иванович Скурлатов родился 30 марта 1922 года в алтайском селе Налобиха, умер 3 ноября 2013 года. Разведчик и связист, кавалер двух орденов Красной Звезды и многих других наград. Он послужил прообразом для знаменитого «Алеши» — памятника советским воинам-освободителям в болгарском городе Пловдив, про который написали одноименную песню.