Глава Барнаула пообещал жителям квартала «Адмирал» победить дурной запах

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк 30 мая побывал в новом жилом квартале «Адмирал», где барнаульцы жалуются на жуткий канализационный запах. Убедившись в том, что проблема действительно существует, он пообещал в ближайшее время ее устранить.

Напомним, жители «Адмирала» давно жалуются на неприятный канализационный запах и апеллируют к застройщику ИСК «Союз». Строители, в свою очередь, во всем винят «Барнаульский водоканал».

Вонь идет из канализации через вентиляционную трубу во все квартиры жилого комплекса. Под шквалом критики ИСК «Союз» пришлось обращаться в водоканал и администрацию Барнаула, но там ответили — станция находится в исправном состоянии и соответствует всем экологическим нормам.

ЖК «Адмирал». ИСК «Союз».

Пришлось к ситуации подключаться Франку, который пригласил на совещание всех участников канализационного конфликта.

Генеральный директор Барнаульского водоканала Андрей Полюго, как сообщает официальный сайт города, подробно изложил Франку свою версию происхождения запаха. По его словам, имеющаяся станция обеспечивает канализование Индустриального района, преимущественно новостройки, и качает сточные жидкости на канализационно-очистные сооружения № 2 для их дальнейшей очистки.

Андрей Полюго,

директор «Барнаульского водоканала»:

Станция была введена в эксплуатацию в 2012 году, начавшаяся позже жилая застройка подошла очень близко к объекту. Нормативы по санитарным нормам фактически соблюдены, но практически идут с отклонениями. Водоканалом для решения проблемы устранения неприятного запаха установлены системы дезодорирования воздуха, который всасывается с помещений решеток и после поступает в существующую систему вентиляции. Реагент, который используется для дезодорации, позволяет очистить воздух от меркаптанов, метана, но остаточный сероводород, формирующий этот резкий запах, вызывает справедливые жалобы жителей квартала.

Также директор отметил, что модернизация станции в плане на 2021−2024 годы.

Вячеслав Франк. Дмитрий Лямзин.

Однако перспективы еще три года нюхать сероводород не устроили главу города. Вячеслав Франк сказал, что необходимо срочно приводить систему канализования к эффективному результату работы.

Вячеслав Франк,

глава Барнаула:

Для проживающих здесь людей — это чрезвычайная ситуация, когда нельзя открыть окно в квартире, прогуляться с ребенком из-за неприятного запаха, который зависит от направления ветра, температуры воздуха. Это неприемлемо. Задача городской администрации — решать проблему здесь и сейчас. Мы сделаем все возможное, чтобы найти дополнительные средства для закупки этого оборудования, либо придется вносить изменения в инвестпрограмму.

В ближайшее время для решения проблемы «Адмирала» в мэрии будет создана специальная «дорожная карта».