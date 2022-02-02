Глава Барнаула повысил бдительность после террористических угроз

В заседании помимо Франка приняли участие председатель барнаульской Думы Галина Буевич, руководители органов местного самоуправления и представители силовых структур.
На мероприятии обсудили ситуацию, связанную с участившимися в последние дни анонимными сообщениями о террористических угрозах в отношении различных объектов.
«Принято решение реализовать ряд мер, направленных на повышение бдительности, неуклонное следование нормам антитеррористического законодательства», — рассказали в мэрии.
Напомним, в январе поступили сообщения о якобы минировании различных объектов, в том числе и образовательных учреждений.
Например, 20 января вторую смену в школах Барнаула отправили на дистант из-за угроз.
Письмо от неизвестного отправителя пришло на электронную почту администрации Центрального района Барнаула.
На данный момент правоохранители устанавливают личности злоумышленников.