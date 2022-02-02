2 февраля
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Жизнь

Глава Барнаула повысил бдительность после террористических угроз

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание антитеррористической комиссии после анонимных писем с угрозами, сообщает мэрия города.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Пресс-служба администрации города Барнаула.

В заседании помимо Франка приняли участие председатель барнаульской Думы Галина Буевич, руководители органов местного самоуправления и представители силовых структур.

На мероприятии обсудили ситуацию, связанную с участившимися в последние дни анонимными сообщениями о террористических угрозах в отношении различных объектов.

«Принято решение реализовать ряд мер, направленных на повышение бдительности, неуклонное следование нормам антитеррористического законодательства», — рассказали в мэрии.

Напомним, в январе поступили сообщения о якобы минировании различных объектов, в том числе и образовательных учреждений.

Например, 20 января вторую смену в школах Барнаула отправили на дистант из-за угроз.

Письмо от неизвестного отправителя пришло на электронную почту администрации Центрального района Барнаула.

На данный момент правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

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