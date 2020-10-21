Глава бунтовавшего отделения Диагностического центра в Барнауле покинул свой пост

Заведующий отделением ультразвуковой диагностики Диагностического центра Алтайского края Андрей Рожанский покинул свой пост и теперь трудится рядовым специалистом, пишет «Банкфакс». Заявление он написал по собственному желанию, подтвердил доктор.

Заявление было добровольным, но Рожанский сообщил, что у него была соответствующая договоренность с руководителем учреждения Оксаной Лексенковой. 12 октября он написал заявление о сложении полномочий завотделением, но остался работать в Диагностическом центре врачом.

«Меня никто не принуждал к этому. Это было мое желание. И.о. завотделением уже назначили большого профессионала и замечательного специалиста Галину Георгиеву», — сообщил Рожанский.

Как ранее писал altapress.ru, в июне сотрудники Диагностического центра массово вышли на площадку перед учреждением, чтобы рассказать, что их зарплата за май уменьшилась в два-три раза по сравнению с докоронавирусными временами.

В первую очередь вышли именно медики отделения ультразвуковой диагностики, которое возглавлял Рожанский.