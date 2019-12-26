Глава Гидрометцентра рассказал, где в России следует искать завалы снега

Пока в западной части России нет снега, в том числе и в Москве, за Уралом его «невероятное количество», рассказал РИА «Новости» и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд отметил, что на самом деле снега в стране много, но весь он не на европейской части.

«Ехать за снегом надо за Урал. Там его столько — невероятное количество. В Красноярском крае, в Тюменской области, Новосибирской, Омской, Томской, Кировской — там завал снега и настоящая зима», — сказал он.

По словам Вильфанда, на Урале температура находится в диапазон 25−33 градуса мороза, а в Омской, Томской и Новосибирской областях тепла.

«Там в четверг ночные температуры — минус 10−12 градусов, а температуры днем — минус 5−6, но уже через трое суток уже совершенно другая ситуация: дневные температуры будут ниже минус 20, а минимальные там будут до минус 30», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что всего за два дня температура в Сибири понизится на 15 градусов.

Ранее о 30-градусных морозах предупреждали в Гидрометцентре Алтайского края.