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Жизнь

Глава города извинился перед жителями за «более 300 серьезных ям»

Мэр Благовещенска Олег Имамеев извинился в своем Instagram перед жителями города за серьезные ямы на дорогах и тяжелую ситуацию с состоянием дорог.

Яма в виде восклицательного знака. Барнаул.
Яма в виде восклицательного знака. Барнаул.
vk.com/barneos22. Вася Филипович.

Имамаев отметил хороший уровень отношений с жителями города, который подразумевает искренность. Поэтому откровенно подтвердил, что «действительно сложилась тяжелая ситуация с состоянием дорог»

«Ситуация, какая она есть. На сегодня на территории городского округа, включая отдаленные территории, более 300 серьезных ям. Это беспрецедентное количество на начало теплого периода. В предыдущие годы было в разы меньше. Максимум, около ста… Приношу свои извинения за состояние дорог Благовещенска. Приложим все усилия, чтобы ко Дню города наиболее опасные участки были отремонтированы», — написал Имамеев.

Он подчеркнул, что не снимает с себя ответственность и попросил не комментировать гневно свои слова, а внимательно их прочитать.

«Более 300 серьезных ям. Это беспрецедентное количество на начало теплого периода. В предыдущие годы было в разы меньше. Максимум, около ста. Причин несколько: высокое переувлажнение почвы, естественный износ дорог и, к сожалению, местами некачественно выполненные работы», — подчеркнул Имамеев.

Кроме того, не должным образом выстроена административная работа — контракты заключаются поздно. В итоге работы начинаются поздно, времени на обслуживание дорог — минимум.

Причиной глава города назвал административные и правовые барьеры. В связи с этим, добавил он, мэрия сейчас форсированно ищет решения.

Ранее прокуратура решила проверить треснувшие дороги в Барнауле, которые ремонтировали по национальному проекту.

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