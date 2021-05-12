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Жизнь

«Треснувшие по нацпроекту дороги» в Барнауле проверит прокуратура

В Барнауле организовали проверку в связи с публикациями в соцсетях и СМИ данных о появлении трещин и ям на отремонтированных дорогах, сообщает прокуратура Алтайского края.

Трещина на дороге. Барнаул.
Трещина на дороге. Барнаул.
vk.com/altaygp.

Напомним, 28 апреля активисты «Гражданского патруля» попросили провести проверку «по факту выполнения некачественных работ по укладке асфальта в рамках нацпроекта».

«На улице Советской Армии, на участке от Северо-Западной до 2-й Северо-Западной, обнаружили несколько десятков расползающихся температурных трещин. При этом ремонт проводился в 2017 году. Похожая картина наблюдается и на улице Антона Петрова в районе остановки „Северо-Западная“. На асфальте уже образовалась яма. Ремонт дороги проводился в 2018 году», — рассказали общественники.

После этого в мэрии Барнаула разъяснили причины появления дефектов и подчеркнули, что подрядные организации устранят проблемы за собственный счет в рамках гарантийных обязательств.

«Организовано проведение проверки соблюдения законодательства при производстве ремонта автомобильных дорог, в том числе в рамках реализации национального проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“», — рассказали в прокуратуре.

Предстоит оценить соответствие отремонтированных дорог нормативным требованиям и условиям техдокументации муниципальных контрактов.

«Оценить соблюдение требований госстандартов в области содержания автомобильных дорог, осуществление контроля и технадзора за выполнением работ по капитальному и текущему ремонту автодорог; приемку и оценку качества работ при строительстве и ремонте автодорог, принятые меры по понуждению подрядных организаций устранить недостатки в течение гарантийного срока», — пояснили в ведомстве весь спектр проверки.

Накануне барнаульские водители занялись ремонтом дорог. В частности, залатали глубокие ямы на улицах Советской Армии и Антона Петрова.

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