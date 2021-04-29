В Барнауле объяснили «стандартную» дорожную трещину возле киоска «Золотой стандарт»

В Барнауле с целью выявления дефектов завершают обследование дорог после осенне-зимнего периода, а также выдают дорожникам предписания на устранение ям и трещин, сообщает мэрия города.

Ранее активисты «Гражданского патруля» попросили провести проверку «по факту выполнения некачественных работ по укладке асфальта в рамках нацпроекта»

«На улице Советской Армии, на участке от Северо-Западной до 2-й Северо-Западной, обнаружили несколько десятков расползающихся температурных трещин. При этом ремонт проводился в 2017 году. Похожая картина наблюдается и на улице Антона Петрова в районе остановки „Северо-Западная“. На асфальте уже образовалась яма. Ремонт дороги проводился в 2018 году», — рассказали общественники.

Накануне барнаульские водители занялись ремонтом дорог. В частности, залатали глубокие ямы на улицах Советской Армии и Антона Петрова.

В мэрии разъяснили, что дефект в районе остановки «Северо-Западная» на улице Антона Петрова в ближайшее время устранит подрядная организация за счет собственных средств.

«Поперечные температурные трещины, которые образовались в осенне-зимний период на дорогах города, в том числе и на улице Советской Армии, не считаются дефектом дорожного полотна и возникают в связи с температурными расширениями дорожного покрытия. Данные трещины проливаются битумом в рамках работ по текущему содержанию», — отметили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Также подчеркнули, что в Барнауле до конца апреля завершат комиссионное обследование гарантийных дорог, проводимое ежегодно в весенний период.

По состоянию на 29 апреля обследовали 209,9 км дорог из 222,5 — это 94% от плана. Подрядчикам уже выдали предписания на устранение до 1 июня выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств.

Ранее в Барнауле обнаружили яму в виде восклицательного знака на улице Аванесова, где дорогу отремонтировали в 2019 году, а после из-за ошибки дорожников перекладывали асфальт.