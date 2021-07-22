22 июля
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Жизнь

Глава Хакасии попросил скрупулезно расследовать хищения первого зама и припугнул чиновников

В отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Глушкова возбудили дело, сообщает правительство республики.

Валентин Коновалов.
Валентин Коновалов.
пресс-служба правительства Республики Хакасия

Глушкова подозревают в «крупном хищении с использованием служебного положения чужого имущества, вверенного виновному». 22 июля его освободили от должности.

Речь идет о растрате имущества в процессе ликвидации автономного учреждения.

Глава Хакасии Валентин Коновалов обратился к следствию с просьбой тщательным образом разобраться в хищениях.

«Я обращаюсь к правоохранительным органам с просьбой провести скрупулезное расследование. Правительство Хакасии со своей стороны будет оказывать следствию всестороннее содействие», — подчеркнул губернатор.

Также он попытался достучаться до всех госслужащих, руководителей министерств и ведомств, попросив поразмыслить над поведением.

«Сам факт возбуждения уголовного дела бросает тень на всю систему региональной власти. Прошу со всей серьезностью отнестись к этому сигналу. Нарушителям закона не место в органах государственной власти республики», — заявил глава Хакасии.

Ранее в Хакасии за мошенничество в составе организованной группы и взятки осудили бывшего руководителя администрации главы региона.

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