Глава Хакасии проиграл суд по оскорблению от пресс-секретаря «Роснефти»

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Абаканского городского суда по иску главы Хакасии Валентина Коновалова к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, сообщает « Шанс ».

Напомним, в декабре 2018 года Леонтьев в эфире радио «Комсомольская правда» назвал «дебилом» Коновалова и предположил, что Россия может потерять Хакасию.

Коновалов пытается доказать, что Леонтьев опорочил его честь и достоинство. Решение абаканского суда, принятое в пользу главы Хакасии в мае 2019 года, отменено.

«Материалы направлены на пересмотр в суд первой инстанции. Пока более ничего не могу сказать, потому что мотивировочное решение будет готово через пять дней», — пояснил руководитель секретариата председателя Абаканского городского суда Сергей Сидоренко.

Коновалов не выдвигал финансовых требований, а для подтверждения позиции предоставил в суд справку о том, что не стоит на учете в психоневрологическом диспансере. В мае 2019 года суд удовлетворил иск в полном объеме.

В январе 2019 года Коновалов выиграл иск о защите чести и достоинства. Суд признал недействительным утверждение Леонтьева о том, что предвыборную кампанию Коновалову финансировал разрез «Аршановский».