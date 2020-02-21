Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Глава Хакасии проиграл суд по оскорблению от пресс-секретаря «Роснефти»

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Абаканского городского суда по иску главы Хакасии Валентина Коновалова к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, сообщает «Шанс».

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов.
Губернатор Хакасии Валентин Коновалов.
vk.com/konovalov1917

Напомним, в декабре 2018 года Леонтьев в эфире радио «Комсомольская правда» назвал «дебилом» Коновалова и предположил, что Россия может потерять Хакасию.

Коновалов пытается доказать, что Леонтьев опорочил его честь и достоинство. Решение абаканского суда, принятое в пользу главы Хакасии в мае 2019 года, отменено.

«Материалы направлены на пересмотр в суд первой инстанции. Пока более ничего не могу сказать, потому что мотивировочное решение будет готово через пять дней», — пояснил руководитель секретариата председателя Абаканского городского суда Сергей Сидоренко.

Коновалов не выдвигал финансовых требований, а для подтверждения позиции предоставил в суд справку о том, что не стоит на учете в психоневрологическом диспансере. В мае 2019 года суд удовлетворил иск в полном объеме.

В январе 2019 года Коновалов выиграл иск о защите чести и достоинства. Суд признал недействительным утверждение Леонтьева о том, что предвыборную кампанию Коновалову финансировал разрез «Аршановский».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость