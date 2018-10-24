Глава итальянской полиции возложил вину за давку в метро на болельщиков ЦСКА

Итальянские СМИ обсуждают аварию в римском метро, где из-за обрушения эскалатора пострадали десятки российских футбольных болельщиков. Столичная прокуратура начала расследование, рассматриваются две версии — технический сбой и прыжки фанатов ЦСКА, сообщают «Известия».

По поводу случившегося высказался министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Он заявил: «Мне кажется, там были десятки пьяных российских псевдоболельщиков. Они там творили бардак. Эскалаторы не сделаны для того, чтобы на них прыгали».

При этом министр не исключил, что изношенность оборудования тоже мог спровоцировать эту ситуацию. Один из пострадавших в метро также рассказал, что никто не прыгал на экскалаторе, среди болельщиков были выпившие, однако все были в адекватном состоянии и вели себя «тихо-мирно».

Напомним, незадолго до начала матча между московским ЦСКА и «Ромой» в римском метро обрушился эскалатор. В происшествии пострадали два десятка человек, включая болельщиков ЦСКА.

После инцидента в итальянские больницы госпитализировали 15 россиян. Двоих прооперировали из-за серьезных травм ног, одной женщине наложили гипс.

Матч «Рома — ЦСКА» закончился со счетом 3:0 в пользу итальянцев. Армейцы после поражения опустились с первого места в группе G на третье, пишет«Чемпионат».