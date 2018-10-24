Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Жизнь
29

Глава итальянской полиции возложил вину за давку в метро на болельщиков ЦСКА

Итальянские СМИ обсуждают аварию в римском метро, где из-за обрушения эскалатора пострадали десятки российских футбольных болельщиков. Столичная прокуратура начала расследование, рассматриваются две версии — технический сбой и прыжки фанатов ЦСКА, сообщают «Известия».

Мяч. Стадион. Футбол
Мяч. Стадион. Футбол
СС0

По поводу случившегося высказался министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Он заявил: «Мне кажется, там были десятки пьяных российских псевдоболельщиков. Они там творили бардак. Эскалаторы не сделаны для того, чтобы на них прыгали».

При этом министр не исключил, что изношенность оборудования тоже мог спровоцировать эту ситуацию. Один из пострадавших в метро также рассказал, что никто не прыгал на экскалаторе, среди болельщиков были выпившие, однако все были в адекватном состоянии и вели себя «тихо-мирно».

Напомним, незадолго до начала матча между московским ЦСКА и «Ромой» в римском метро обрушился эскалатор. В происшествии пострадали два десятка человек, включая болельщиков ЦСКА.

После инцидента в итальянские больницы госпитализировали 15 россиян. Двоих прооперировали из-за серьезных травм ног, одной женщине наложили гипс.

Матч «Рома — ЦСКА» закончился со счетом 3:0 в пользу итальянцев. Армейцы после поражения опустились с первого места в группе G на третье, пишет«Чемпионат».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка