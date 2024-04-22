Ольга Чернолуцкая рассказала в своем Telegram-канале, что сведения в СМИ не совсем достоверны. Сжигание травы было плановым.

К тому же, как отметила глава района все поля надлежащим образом опаханы и никаких сельскохозяйственных палов на них не было зафиксировано.

Чернолуцкая рассказала, что в районе с. Калистратиха ежегодно проводится плановый отжиг вокруг села, чтобы защитить его от прихода ландшафтных пожаров, в том числе из поймы реки Обь и озера Ераска, где любители отдыха часто не соблюдают правила пожарной безопасности.

Она рассказала, что на месте отжига дежурил пожарный автомобиль и 30 человек из числа народных пожарных дружинников.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае рядом с трассой горят поля.

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