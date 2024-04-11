Так ли готов Алтайский край к пожароопасному сезону, как рассказывают власти

Не успел закончиться паводок, как Алтайский край начал готовиться к сезону лесных пожаров. Врио министра природных ресурсов и экологии региона Андрей Стрелковский заверил, что жаркий период край встретит практически во всеоружиии. Прокуратура, впрочем, не спешит верить в рассказы о готовности из-за прошлогодних недостоверных отчетов. Ведь в том числе из-за них край серьезно пострадал от пожаров.

Пара слов о паводке

Перед выступлением министра начальник управления МЧС региона Александр Макаров рассказал, как обстоит ситуация с паводком.

Он отметил, что паводковая обстановка на территории края развивается в соответствии с прогнозом. На 10 апреля от воды освободились 1 810 приусадебных участков и 657 жилых домов в 75 населенных пунктов. 36 граждан вернулись в свое жилье из пунктов временного размещения.

Подтопленными остаются 102 жилых дома с населением 228 человек и 234 приусадебных участка в четырех муниципалитетах.

Паводок на Алтае. 22.mchs.gov.ru

Земля еще не просохла

Земля еще не успеет просохнуть, когда по всей территории края официально объявят начало пожароопасного сезона – случится это 12 апреля. Однако из-за погоды в шести районах сезон стартовал раньше – с пятого числа: в Волчихинском, Ключевском, Михайловском, Егорьевском, Рубцовском и Угловском.

По словам Андрея Стрелковского, проверки Министерства природных ресурсов России и Департамента лесного хозяйства по СФО признали Алтайский край готовым к пожароопасному периоду 2024 года.

Лесной пожар в Егорьевском районе ГУ МЧС по Алтайскому краю

Он отметил, что, по многолетней статистике, первые природные пожары начинаются уже в середине апреля. Особенно страдают ленточные боры Юго-Западной части региона и территории на границе с Казахстаном протяженностью более 800 км. Из них наиболее пожароопасны 250 км.

Бушующий огонь

Впрочем, начать врио министра решил с итогов прошлого года. Тогда пожароопасный сезон также начался 12 апреля. А уже на следующий день, 13 числа, через стометровый защитный барьер с Казахстаном прорвался трансграничный пожар и охватил молодые искусственно высаженные леса. Всему виной был штормовой ветер. Огонь быстро распространился, да и погода не способствовала тушению. Тем не менее, пожар ликвидировали в течение суток на площади 1084 га.

Но самое сложное было еще впереди. В начале июня разгорелся самый масштабный пожар прошлого сезона – в Егорьевском районе. Площадь, на которой удалось остановить огонь спустя неделю, составила около 18 тыс. га. Это 77% от всей площади, которую прошел огонь по территории края в 2023 году в совокупности во всех пожарах.

По словам Андрея Стрелковского, часть очагов не смогли удержать на малой площади из-за отсутствия с апреля по июнь осадков, регулярных высоких температур, сильного ветра до 25-30 м/с и гроз.

Лесной пожар в Михайловском районе. "В курсе 22"

Справка Всего за 2023 год было ликвидировано 276 пожаров, что на 321 меньше, чем в прошлом году. Суммарно пройденная огнем площадь составила 23 тыс. га. Врио министра вспомнил и рекордные годы: в 1999 и 2003 годах площадь пожаров составляла более 32 тыс. га. В 2006 – более 45, в 1997 – 136 тыс. га.

Виновата гроза

Гроза вообще стала причиной практически половины (137 или 49,6%) лесных пожаров в прошлом году. Андрей Стрелковский отметил, что это погодное явление с каждым годом устраивает все больше бедствий, ведь к 50% показатель приблизился впервые за 10 лет.

Гроза. Евгений Храпко

Еще в 9% случаев причиной лесного пожара становился переход огня с земель иных категорий (26), 1 пожар перешел с соседнего государства. В 112 случаях (41%) причины пожара остались неизвестны.

В 2023 году инспекторы выявили семь виновников лесных возгораний. К административной ответственности привлекли 139 лиц, нарушивших правила пожарной безопасности в лесах, которые получили штрафы на сумму более 4 млн рублей.

Общие затраты на тушение лесных пожаров составили около 72 млн рублей.

Ресурсы есть

В этом году на охрану алтайских лесов от огня из федерального бюджета выделено 128,7 млн рублей – это сравнимо с прошлогодней суммой. Деньги пойдут на устройство и обновление минерализованных полос, дорог противопожарного назначения, отжигов, на авиационный монитроинг, наземное патрулирование, содержание лесопожарных формирований, техники, систем связи и оповещения и так далее.

Лесной пожар в Егорьевском районе Минприроды Алтайского края

Справка Минерализованная полоса – поверхность земли определенной ширины, очищенная от лесных горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы. Отжиг или встречный пал — способ тушения лесных возгораний, при котором пущенный навстречу огонь сжигает горючие материалы на пути основной стены пожара.

К тушению смогут привлечь 1 534 человека, 292 пожарных автомобиля, 77 малых лесопатрульных комплексов, 198 тракторов, 380 единиц специализированной техники, 5 беспилотников и десятки другого противопожарного инвентаря и оборудования.

Новая проблема

С осени прошлого года появилась еще одна проблема – масса ветровальной древесины, оставшейся после урагана. Общий ее объем порядка 300 тыс. кубометров, из которых половину невозможно изъять из леса из-за запрета на проведение санитарно-оздоровительных мероприятий.

Лесной пожар в Егорьевском районе ГУ МЧС по Алтайскому краю

Поваленная древесина, уверен Андрей Стрелковский, будет не только мешать проезду техники при пожарах, но и станет дополнительным горючим материалом. Чтобы решить проблемы, алтайское ведомство направило в федеральное министерство два предложения, одно из которых – приравнять ветровал к валежнику, чтобы жители могли его собирать. Ответа пока не поступило.

Сомнения прокуратуры

Несмотря на то, что врио министра заверил в готовности региона к пожароопасному сезону, в этом засомневался главный прокурор Алтайского края Антон Герман.

Он напомнил, что в прошлом году муниципалитеты также докладывали о готовности всей инфраструктуры, но на деле все оказалось наоборот. Например, по документам в Егорьевском районе во всех населенных пунктах были созданы минерализованные полосы. А по факту – ни одной. Это, по словам прокурора, в том числе поспособствовало масштабному распространению огня.

Лесной пожар в Михайловском районе. ГУ МЧС по Алтайскому краю

Кроме того, в районах, по словам прокурора, остаются проблемы со своевременной уборкой сухой растительности, обустройством и содержанием противопожарных водоемов и прочими мерами безопасности.

Антон Герман пообещал, что прокуратура продолжит проверки. Но при этом призвал органы власти назначать своих уполномоченных – для параллельной работы, чтобы убедиться в полной защищенности края.

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