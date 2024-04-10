Зачем алтайские депутаты хотят приравнять ветровал к валежнику и почему идея не всем нравится

Считать поваленные ветром деревья валежником – такое (почти революционное) решение поможет очистить леса Алтайского края от поваленных прошлогодним ураганом деревьев, считает глава аграрного комитета АКЗС Сергей Серов. Свое мнение об этом он высказал в ходе недавнего интернет-форума. А чуть раньше, в феврале, краевые депутаты назвали ситуацию с их вывозом чрезвычайной. Поваленных деревьев в лесах региона – тысячи, и их скопление может стать источником пожаров и очагом распространения вредителей. Но у идеи депутатов уже обозначились противники.

Бытовая статья

Право вывезти из леса валежник - без оплаты, разрешения и ограничений - россияне получили в 2019 году. И все пять лет на тех, кто под видом валежника вывез ветровал и сухостой, возбуждаются уголовные и административные дела.

Судят нарушителей по бытовой статье – за хищение. Причем хищение у государства: лес - он же в собственности Российской Федерации.

В 2021 году житель Новичихинского района Руслан Е., которому вменили покушение на хищение 22 поваленных ветром сосен общей стоимостью 20 тыс. рублей, даже нанял адвоката, чтобы доказать, что преступления не совершал.

Похоже, судился он из принципа – наказание, которое ему вынесли, не было строгим: 20 тысяч - штраф. Плюс изъятие бензопилы в доход государства и оплата судебных издержек.

Ветровал. ВК/Forestforum - лесной канал

Мертвая тишина

Адвокат Руслана Е., ссылаясь на судебную лесопатологическую экспертизу, заявил: сосны упали больше двух лет назад. Их стволы повреждены вредителями, а кора местами отсутствует.

Все деревья имеют признаки естественного отмирания и являются мертвыми – а это, согласно памятке Совета Федерации от 2020 года, есть признак валежника, добавил адвокат. Ответственность же наступает за заготовку древесины, не являющейся мертвой.

Ни эти, ни другие доводы не помогли. Письмо Совфеда – не нормативный акт, а сосны выворочены с корнем и валежником не являются. Мужчину признали виновным.

Из решения суда по делу Руслана Е.: «Под ветровалом понимается вывал ветром деревьев с корнями, ветровал подразделяется на свежий ветровал и старый ветровал, изъятие как первого, так и второго при отсутствии разрешительных документов свидетельствует об их хищении».

Суд. Уголовное дело. pixabay.com

Постижение валежника

В Алтайском крае, по данным минстроя края за 2022 год, печное отопление используют 390 тысяч домовладений – дрова нужны не только для растопки, но и для бань. И, несмотря на право купить для личных нужд 8 кубов древесины по льготной цене, люди продолжают идти в лес за бесплатным топливом.

А их продолжают ловить и наказывать, если они вывезут без разрешения и оплаты не валежник, а то, что на него только похоже. И проблема, похоже, не только в правовом нигилизме - еще и в том, как трактуют понятие валежник на бытовом и официальном уровнях.

Официально* валежник - остатки стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.

Важно отличать валежник от вертовальных деревьев. forest813.ru

Положа руку на сердце, друзья, вы можете точно сказать, чем в данном контексте бурелом отличается от ветровала? (пишите в комментариях).

*Из Закона Алтайского края «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд на территории Алтайского края».

Тонкая грань

И вот к этой формулировке власти уже пять лет регулярно дают разъяснения по просьбам непонятливых трудящихся (см. например, что пишет минприроды края).

Они объясняют, что ветровал - это вывернутые с корнем деревья. А вот валежником может считаться, в частности, ствол без корня (или его кусок). Интересно, что в одной из официальных «разъяснялок» минприроды честно признало: «Грань между заготовкой валежника и хищением древесины тонкая».

А в другой даже посоветовало сборщикам валежника для личных нужд фотографировать его перед сбором - для «предупреждения возникновения споров с сотрудниками правоохранительных органов».

Похоже, не все правоохранители тоже хорошо понимают разницу.

Полиция. altapress.ru

Так или иначе, депутаты АКЗС предложили, по сути, стереть грань между ветровалом и валежником. Правда, не из-за судебных дел - для того, чтобы вывезти из леса поваленные прошлогодним ноябрьским ураганом деревья.

Письмо министру

«Идет активное таяние снега, большой паводок. Ветровал начнет гнить, в поваленных деревьях разведутся вредители, которые за год-два уничтожат леса. Нужны срочные меры», - написал в ходе интернет-форума депутат Барнаульской гордумы Юрий Красильников и задал вопрос: а что с этим делать?

По предварительным оценкам, опубликованным АКЗС, объем ветровальной и буреломной древесины после урагана в регионе огромный - около 740 тыс. кубов, большинство деревьев не подлежат восстановлению.

Ветровал. Первомайский район. ВК/Forestforum - лесной канал/Юрий Скурыдин.

Кроме этого, в Алтайском крае каждый год образуется по 100 тыс. кубов ветровала. Вывезти поваленные деревья и комплексно расчистить лес после урагана в минприроды края обещали не ранее октября – ноября 2024 года.

Между тем, такие объемы ветровальной и буреломной древесины могут привести к лесным пожарам и появлению очагов вредителей и болезней леса, полагали депутаты.

Решение вопроса

Возможно, депутаты, оценивая опасность, немного сгустили краски. По крайней мере «Центр защиты леса Алтайского края», проанализировав санитарное и лесопатологическое состояние в регионе, пришел к выводу: мероприятий по уничтожению и подавлению численности вредных организмов в 2024 году не потребуется.

Тушение пожаров на Алтае. minprirody.alregn.ru

Тем не менее, на февральской сессии депутаты приняли обращение к главе Минприроды России с просьбой приравнять ветровал к валежнику, о чем, собственно, и рассказал Серов, отвечая на вопрос Красильникова.

Депутаты предложили внести изменение в приказ Минприроды России за № 496 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов». В результате жители смогут законно вывозить поваленные ветром деревья, не получая разрешения и не оплачивая древесину.

«Ветровальная древесина пользуется большим спросом у жителей края. Ветровал станет валежником и население края сможет его заготавливать без всяких ограничений. Таким образом вопрос с уборкой ветровала будет решен», - объяснил Сергей Серов.

Сергей Серов. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года. пресс-служба АКЗС

Повторная инициатива

Надо сказать, что расширить толкование слова «валежник» краевые депутаты пытались еще пять лет назад - в мае 2019 года. Правда, тогда кандидатом на право именоваться «валежником» были сухостойные деревья - мертвые, но не упавшие, стоящие «на корню».

Но предложение не приняли. В том числе, возможно, потому, что некоторые наши сограждане практикуют подпиливание корней хороших деревьев, тем самым превращая их в сухостой. И отследить это очень сложно.

Тогда предложение в Совфед направил аграрный комитет АКЗС. Сегодня статус обращения в Минприроды повыше: за него депутаты проголосовали - 57 из 59 присутствовавших.

Однако у новой инициативы уже обозначились противники.

Ветровал. ВК/Forestforum - лесной канал

Чревато захламлением

Инициативу приравнять ветровал к валежнику назвали сомнительной в холдинге «Алтай-Лес» - крупном арендаторе лесных участков в Алтайском крае.

«Доступ в лес большого количества людей чреват пожарами, хищениями, захламлением мусором и другими негативными прежде всего для самого леса последствиями», - объяснил представитель «Алтай-Леса» в дзен-канале.

Ветровал – это ликвидная древесина, для ее уборки «необходим комплекс лесохозяйственных мероприятий с использованием тяжелой техники и большого количества людей», заявили в холдинге.

Этим должны заниматься профессиональные организации, которые проведут в том числе лесовосстановление, отметил представитель «Алтай-Леса».

Рубки леса в Змеиногорском районе. Скрин с YouTube

Приравнять к аварийным

В холдинге предложили другой вариант – ветровал приравнять к аварийным деревьям и упростить процедуры ее оформления. Тогда наводить порядок на арендованной территории будут арендаторы, а на неарендованной – краевые учреждения.

При этом в холдинге считают возможным предоставлять такую древесину гражданам - например, в качестве льготной (по региональному закону №87 ЗС).

А сегодня только оформление вывоза ветровала займет около года, сообщили в холдинге. Сначала надо провести лесопатологические обследования, потом направить их в госорган для проверки и размещения на сайте. А затем внести изменения в договор аренды (причем в судебном порядке) и в проект освоения лесов.

Суд. Pixabay.com

Восьмая попытка

В общем, пока нет никакой ясности ни насчет уточнения формулировки, ни насчет вывоза поваленных ураганом деревьев.

Последние новости о валежнике – это предложение от депутатов Госдумы закрепить единые для всей страны правила его сбора. В марте в нее внесли законопроект с поправкой в Лесной кодекс.

Для Алтайского края эта инициатива, ежели ее поддержат депутаты, ничего не изменит – она принята для регионов, где сбор валежника обложили бюрократическими барьерами.

По подсчетам «Аргументов и фактов», это уже восьмая попытка придать сбору дров понятный легальный статус.

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