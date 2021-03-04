Глава коллекторского агентства из Новосибирска сам «попался» на долгах

Генерального директора новосибирского коллекторского агентства оштрафовали за его собственную задолженность. Об этом пишет НГС со ссылкой на УФССП по Новосибирской области.

Как рассказывает издание, у главы коллекторской компании из Новосибирска был долг по оплате госпошлины. Нарушение выявили судебные приставы, когда проверяли отчетность о деятельности агентства.

Согласно Федеральному закону «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» против мужчины составили протокол об административном правонарушении.

Арбитражный суд Новосибирской области постановил, что директор должен быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.57 КоАП РФ и оштрафован на 50 тыс. рублей.

Ранее в Новосибирской области оштрафовали микрокредитную организацию, сотрудники которой распространяли листовки, порочащие честь одной из должниц.