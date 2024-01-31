Глава Крыма возмущен вопиющей наглостью чиновницы в шубе и с пирогом у блокадников

Аксенов возмущен тем, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале и хочет отозвать заявление об увольнении, написал глава Крыма на своей странице в соцсети.

«Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством», — написал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что чиновниц нужно уволить в течение дня, в противном случае он сам решит этот вопрос.

Ранее Сергей Аксенов назвал «дикой» скандальную историю с керченскими чиновницами, которые в норковых шубах дарили блокадникам батоны, пишет ura.ru.

После скандала Хужина написала заявление об отставке, но затем сказала, что передумала, так как накануне поддалась «сиюминутной женской слабости».

Удаленный пост в Facebook. kerch. fm

К тому же выяснилось, что «символичные» батоны были с мясом и картошкой.

Ранее Хужина Хужина выложила в Facebook пост с мероприятия. Но заметка начала набирать очень большую популярность из-за негодующих комментариев под фотографиями и даже превращаться в «мем». Люди раскритиковали чиновниц в шубах, которые дарили пожилым людям медали и «символические» батоны хлеба.

Пользователи соцсети раскритиковали чиновников за формализм и кощунство. К утру 30 января под постом было более 500 комментариев. Вскоре публикация пропала.