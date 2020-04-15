Глава Кузбасса ввел еще более жесткие карантинные меры, запретив гуляния на Пасху

Новые ограничения запрещают посещение парков, скверов и детских площадок. Также запрещены массовые религиозные обряды и церемонии.

Храмы и другие религиозные объекты остаются открытыми, но прихожанам рекомендуется воздержаться от их посещения.

«Принят еще один пакет ограничительных мер в связи с коронавирусом. Вынуждены рекомендовать временно воздержаться от поездок в другие регионы, не ходить в места массового скопления людей, включая парки и скверы. Настоятельно просим провести Пасху дома и не посещать храмы», — сказал Цивилев.

Он подчеркнул необходимость добиться того, «чтобы как можно меньше кузбассовцев находились в местах, потенциально опасных для здоровья и жизни из-за коронавируса».

Ночная служба на Пасху в Барнауле. Анна Зайкова

Согласно новой редакции документа, жителям Кузбасса запрещен выезд из региона по личным нуждам кроме получения медицинской помощи и погребения близких людей.

Распоряжение также обязывает держать дистанцию не менее 1,5 метра от других людей в общественных местах и транспорте, за исключением такси.

«Обязанность соблюдать 14-дневную самоизоляцию налагается на всех въехавших в Кузбасс, независимо от того, каким видом транспорта они прибыли. Ранее это требование распространялось только на пассажиров авиарейсов, прибывающих из Москвы», — отметили в правительстве региона.

Гостям из других регионов разрешили проходить двухнедельную самоизоляцию не только в обсерваторах, но и по месту прибытия (например, у родственников), за исключением гостиниц и общежитий.

Напомним, ранее Цивилев лично разогнал людей в торговом центре и потребовал от сотрудников закрыть магазин.

Накануне меры усилили и в Алтайском крае. Губернатор Виктор Томенко выступил с обращением к жителям региона, пояснив «бессрочные ограничения».