Глава Минздрава назвал показатель смертности от Covid-19 в России

Показатель смертности от коронавируса в России составляет менее 1%, сообщил на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости .

«К сожалению, на сегодняшний день у нас зарегистрировано 513 летальных исходов, общий показатель смертности составляет менее 1%. Это один из самых низких показателей в мире», — сказал министр.

При этом, по словам министра, общий показатель смертности в России сейчас на 4,5% ниже прошлогоднего показателя, пишет ТАСС.

Медики и тяжелобольные

Сейчас в стране из 95 тыс. планируемых для борьбы с COVID-19 коек развернуты 82 тысячи, добавил Мурашко.

Медицинскую помощь пациентам с коронавирусом оказывают 360 тыс. медработников в амбулаторном и стационарном звеньях, пишет bfm.ru.

По данным Минздрава, в России — 2,3 тыс. «тяжелых» пациентов с коронавирусом Covid-19, больше половины из них находятся на искусственной вентиляции легких.

Препараты

В России регистрацию проходят четыре лекарственных препарата для использования в лечении коронавирусной инфекции, рассказал министр.

«Для лабораторной диагностики сегодня уже 17 тест-систем зарегистрированы на территории РФ, — сообщил также Мурашко, — и еще восемь тест-систем находятся в процессе регистрации».

Михаил Мурашко , министр здравоохранения РФ. rosminzdrav.ru

Разработана и технология отбора доноров для переливания плазмы для лечения коронавируса.

Полувоенный сценарий

Ранее Мурашко заявил, что подготовка регионов к борьбе с болезнью проходит по полувоенному сценарию. К нормальной жизни, по его прогнозу, страна вернется, когда появится эффективное лечение инфекции. Мурашко надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.