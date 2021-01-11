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Жизнь

Чиновница объяснила людям закрытие больницы: «Переночевать и поесть вы сюда приходите»

Глава минздрава Забайкалья Анна Шангина на встрече с жителями региона объяснила закрытие больницы нерентабельностью, сообщает «Сибирь.Реалии».

Анна Шангина, глава минздрава Забайкалья.
Анна Шангина, глава минздрава Забайкалья.
кадр из видео.

Власти решили закрыть круглосуточный стационар больницы в селе Харагун.

Шангина во время встречи с жителями заявила, что медучреждение нерентабельно.

Министр подчеркнула, что отсутствие больницы сравнимо с отсутствием круглосуточного магазина. При этом без медпомощи оказались 4,5 тыс. человек.

«Почему в Харагуне нет гипермаркета „Абсолют“? Потому что гипермаркет „Абсолют“ не будет работать здесь, нерентабельно. А теперь поговорим про медицину. А теперь про рентабельность медиков поговорим», — сказала Шангина.

«Переночевать или поесть вы только сюда приходите», — заявила чиновница и отправила народ в соседнюю больницу.

По словам жителей, районная больница в Хилке, куда им предложила ездить министр, не сможет принять всех. Кроме того, очень долго ехать — около 4 часов.

Стационар в Харагуне решили закрыть летом 2020 года. Люди обращались с письмом к губернатору Забайкалья Александру Осипову, однако власти не изменили свое решение.

Ранее в Забайкалье замгубернатора накричала на врачей за медленную выписку больных с коронавирусом.

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