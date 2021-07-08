Глава новосибирского СК ушел на пенсию после «года скандалов»

Лелеко с июня 2014 года руководил региональным СК. 7 июля закончился срок полномочий, которыми его наделил президент России Владимир Путин.
«Генерал намерен вернуться в родной Екатеринбург», — рассказали изданию источники в ведомстве.
Отмечается, что последний год службы генерал-майора юстиции сопровождался громкими скандалами.
В частности, в марте во время подведения итогов работы ведомства результаты признали неудовлетворительными.
Более 100 уголовных дел за год возвратили на доработку — это значительно хуже средних общероссийских показателей.
Последний скандал произошел в июне, когда председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился передать в Москву дело инспектора ГИБДД, застрелившего 19-летнего азербайджанца.
Кроме того, Бастрыкин организовал служебную проверку в отношении новосибирских следователей, настоявших на заключении гаишника под стражу.