Глава новосибирского СК ушел на пенсию после «года скандалов»

Руководитель СК по Новосибирской области Андрей Лелеко ушел на пенсию и намерен вернуться в родной город, сообщает « Коммерсант ».

Лелеко с июня 2014 года руководил региональным СК. 7 июля закончился срок полномочий, которыми его наделил президент России Владимир Путин.

«Генерал намерен вернуться в родной Екатеринбург», — рассказали изданию источники в ведомстве.

Отмечается, что последний год службы генерал-майора юстиции сопровождался громкими скандалами.

В частности, в марте во время подведения итогов работы ведомства результаты признали неудовлетворительными.

Более 100 уголовных дел за год возвратили на доработку — это значительно хуже средних общероссийских показателей.

Последний скандал произошел в июне, когда председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился передать в Москву дело инспектора ГИБДД, застрелившего 19-летнего азербайджанца.

Кроме того, Бастрыкин организовал служебную проверку в отношении новосибирских следователей, настоявших на заключении гаишника под стражу.