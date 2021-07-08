8 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Глава новосибирского СК ушел на пенсию после «года скандалов»

Руководитель СК по Новосибирской области Андрей Лелеко ушел на пенсию и намерен вернуться в родной город, сообщает «Коммерсант».

Андрей Лелеко, руководитель СК по Новосибирской области.
Андрей Лелеко, руководитель СК по Новосибирской области.
nsk.sledcom.ru.

Лелеко с июня 2014 года руководил региональным СК. 7 июля закончился срок полномочий, которыми его наделил президент России Владимир Путин.

«Генерал намерен вернуться в родной Екатеринбург», — рассказали изданию источники в ведомстве.

Отмечается, что последний год службы генерал-майора юстиции сопровождался громкими скандалами.

В частности, в марте во время подведения итогов работы ведомства результаты признали неудовлетворительными.

Более 100 уголовных дел за год возвратили на доработку — это значительно хуже средних общероссийских показателей.

Последний скандал произошел в июне, когда председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился передать в Москву дело инспектора ГИБДД, застрелившего 19-летнего азербайджанца.

Кроме того, Бастрыкин организовал служебную проверку в отношении новосибирских следователей, настоявших на заключении гаишника под стражу.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость