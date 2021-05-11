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Жизнь

Глава омского минздрава рассказал, как он смог выжить в лесу

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, потерявшийся в лесу на трое суток, извинился и ответил на несколько вопросов, сообщает ГТРК «Иртыш».

Александр Мураховский, пропавший в лесу глава минздрава Омской области.
Александр Мураховский, пропавший в лесу глава минздрава Омской области.
кадр из видео ГТРК "Иртыш".

Напомним, Мураховский пропал 7 мая, уехав в лесной массив на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово, и лишь 10 мая его обнаружили.

Министр сам вышел к людям. В поисках задействовали около сотни сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС, а также присоединились волонтеры и местные жители.

«Я хочу выразить всем благодарность. Тем, кто за меня беспокоился, кто меня искал. Я только сегодня понял, какая это армия людей, огромная. Всем огромное спасибо. Прошу прощения за то, что не дал отметить великий праздник 9 мая тем, кто участвовал в моем поиске. Всем большое спасибо», — извинился Мураховский.

На вопрос «как смогли выжить» Мураховский не дал конкретного ответа.

«Я считаю, что все-таки произошел несчастный случай, я не смог найти выход из леса, из-за чего искал выход к населенному пункту почти трое суток», — ответил глава минздрава, вероятно намекая, что в условиях острого стресса человеческий организм способен на многое.

Он также отметил, что самочувствие у него хорошее. В региональном минздраве добавили, что 11 мая министр должен приступить к работе.

Мураховский до назначения министром работал главврачом первой омской больницы скорой медпомощи, куда 20 августа 2020 года доставили оппозиционера Алексея Навального.

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