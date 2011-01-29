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Глава района Хакасии получил срок за драку с журналистом

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев получил условное наказание за нападение на московского журналиста, сообщает 19rus.info.

Глава района Хакасии Сергей Зайцев и корреспондент "России 24" Иван Литомин.
Глава района Хакасии Сергей Зайцев и корреспондент "России 24" Иван Литомин.
кадр из видео.

Напомним, Зайцева обвиняли в нападении на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомина. В мае 2019 года съемочная группа поинтересовалась у главы района о деньгах для погорельцев и откуда у него такой большой дом. Зайцев не сдержался и повалил журналиста на пол.

После чиновник подал встречное заявление — он просил возбудить уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителя власти».

Судья не увидела склеек на полной версии скандального визита и отметила, что все сказанное Зайцевым в свою защиту — это способ защиты.

Главу Ширинского района приговорили к двум годам лишения свободы условно. Лишать его должности не стали. Также удовлетворен гражданский иск журналиста — суд обязал выплатить ему 50 тыс. рублей.

Адвокат Зайцева заявил, что будет обжаловать приговор. Сам осужденный на соответствующий вопрос ответил уклончиво.

«Хочется спросить у журналистов ВГТРК: чего вы добились? Глава какого-то района в захолустной Хакасии получил из-за вас судимость — принесло это вам какие-то дивиденды? Восстановили социальную справедливость? Помогли погорельцам с их некачественным жильем, построенном в рамках — заметим — президентской стройки?» — задал ряд вопросов Зайцев своим оппонентам.

Кроме того, он предположил, что журналист в школе был мальчиком с комплексами.

«На секции не ходил, спортом не занимался. Иначе бы хоть какой-то отпор смог дать, а не падать беспомощно на пол как кисейная барышня», — добавил Зайцев.

В своем последнем слове Зайцев просил его оправдать. Он отметил, что корреспондент не проводил журналистского расследования на тему «Мошенничество на погорельцах», а «занимался ничем не прикрытой унизительной, заказной провокацией».

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