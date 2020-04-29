Глава Роспотребнадзора раскритиковала сибирских чиновников за гуляния на Пасху

Попова раскритиковала Новосибирскую область во время совещания президента России Владимира Путина с руководителями регионов.

Она подчеркнула, что в ряде российских регионов нарушение режима самоизоляции привело к всплеску заражений. К примеру, в Северной Осетии, где прирост за неделю с 17% дошел до 37%, а также Новосибирской области.

«Бурное празднование с нарушением всех требований неделю назад привело к тому, что сегодня темп прироста вырос вдвое и в два раза выше общероссийского», — заявила Попова.