Глава Роспотребнадзора раскритиковала сибирских чиновников за гуляния на Пасху

Попова раскритиковала Новосибирскую область во время совещания президента России Владимира Путина с руководителями регионов.
Она подчеркнула, что в ряде российских регионов нарушение режима самоизоляции привело к всплеску заражений. К примеру, в Северной Осетии, где прирост за неделю с 17% дошел до 37%, а также Новосибирской области.
«Бурное празднование с нарушением всех требований неделю назад привело к тому, что сегодня темп прироста вырос вдвое и в два раза выше общероссийского», — заявила Попова.
Она не уточнила, какие именно празднования стали причиной для критики. Но, судя по всему, речь шла о пасхальных гуляниях, поскольку других-то и не было.
По данным на вечер 28 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 407 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 63 человека выздоровели, четверо скончались.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в регионе готовятся к электронным пропускам, но вводить их будут «не бездумно».