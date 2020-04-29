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Жизнь

Глава Роспотребнадзора раскритиковала сибирских чиновников за гуляния на Пасху

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскритиковала власти Новосибирской области за нарушение самоизоляции, пишут «Аргументы и факты».

Анна Попова, главный санитарный врач.
Анна Попова, главный санитарный врач.
Анна Зайкова, altapress.ru

Попова раскритиковала Новосибирскую область во время совещания президента России Владимира Путина с руководителями регионов.

Она подчеркнула, что в ряде российских регионов нарушение режима самоизоляции привело к всплеску заражений. К примеру, в Северной Осетии, где прирост за неделю с 17% дошел до 37%, а также Новосибирской области.

«Бурное празднование с нарушением всех требований неделю назад привело к тому, что сегодня темп прироста вырос вдвое и в два раза выше общероссийского», — заявила Попова.

Она не уточнила, какие именно празднования стали причиной для критики. Но, судя по всему, речь шла о пасхальных гуляниях, поскольку других-то и не было.

По данным на вечер 28 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 407 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 63 человека выздоровели, четверо скончались.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в регионе готовятся к электронным пропускам, но вводить их будут «не бездумно».

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