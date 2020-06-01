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Жизнь

Глава Роспотребнадзора рассказала, нужны ли маски на пляжах

Россияне могут не носить защитные маски во время отдыха на пляжах, однако социальную дистанцию соблюдать нужно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин».

Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Дмитрий Лямзин.

«Эти рекомендации прописаны. Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да. Для людей, не связанных между собой семейными отношениями, или тех, кто не живет вместе, — да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже», — сказала Попова.

Ранее

Ученые из Высшего совета по научным исследованиям Испании пришли к выводу, что в реках, озерах, пресноводных и необработанных водоемах выживаемость COVID-19 сохраняется. При их посещении необходимо принимать крайние меры предосторожности.

Однако при купании в морской воде, а также посещении бассейнов и СПА-салонов шанс заразиться является маловероятным.

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