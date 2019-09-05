Глава Сбербанка рассказал о чтении книг под одеялом и обозначил «детскую проблему» гаджетов

Глава Сбербанка Герман Греф считает огромной проблемой зависимость детей от гаджетов — такое мнение он высказал на панельной сессии Сбербанка, посвященной образованию в школе, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает ТАСС.

«Нужно понимать, что сегодня в среднем ученики, у которых есть гаджеты, проводят в этих гаджетах 6 часов 20 минут в день, кроме тех родителей, которые выдают гаджеты по расписанию. Это в среднем. Есть те, которые проводят 2 часа, если мама забирает <гаджет> или ограничивает <время>, а есть кто-то, кто проводит и 12 часов, и 16 часов. Поэтому это огромная проблема», — сказал он.

Многие школьники прячутся с гаджетами от родителей вечером под одеялом, как раньше дети прятались с книгами, считает Греф.

«Я помню, я раньше с фонариком читал книжки под одеялом. Так вот, дети сейчас пользуются гаджетами после того, как они ложатся спать, под одеялом. Чтобы родителей не волновались», — сказал Греф, пишет bfm.ru.

Ранее Греф заявил, что не хотел бы жить в стране, в которой у власти олигархи.

По его словам, в первые годы своей деятельности ему пришлось столкнуться с олигархами.

«Был период, когда они были значительно сильнее правительства», — процитировали «Вести.ру» Германа Грефа.

Но, по мнению главы Сбербанка, с приходом к власти Владимира Путина все изменилось — он проделал «большую хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти.