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Жизнь

Глава Счетной палаты Кудрин заболел ковидом. Он посчитал, что болеть лучше дома, чем в палате

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал в своем Twitter, что у него выявили коронавирус.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Пресс-служба Госдумы.

Кудрин отметил, что после положительного теста решил уйти на самоизоляцию.

«Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!» — написал он.

В комментариях к записи Кудрину сразу же посыпались ироничные пожелания скорейшего выздоровления.

Люди пишут: «Что говорят Малышева и Мясников? Шансы есть?», «По СМС скидываться или сами справитесь? Лекарства нынче дорогие», «Вас какими таблетками лечат? Сколько дозванивались? Сколько врача ждали?», «Говорят, что в Омске хорошо лечат!», «Вас хоть лечить будут?», «Скрепитесь!»

Также посоветовали «отправить водителя за креветками или устрицами». Напомним, ранее врач Елена Малышева посоветовала россиянам есть устриц во время пандемии.

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