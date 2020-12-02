Глава Счетной палаты Кудрин заболел ковидом. Он посчитал, что болеть лучше дома, чем в палате

Кудрин отметил, что после положительного теста решил уйти на самоизоляцию.
«Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!» — написал он.
В комментариях к записи Кудрину сразу же посыпались ироничные пожелания скорейшего выздоровления.
Люди пишут: «Что говорят Малышева и Мясников? Шансы есть?», «По СМС скидываться или сами справитесь? Лекарства нынче дорогие», «Вас какими таблетками лечат? Сколько дозванивались? Сколько врача ждали?», «Говорят, что в Омске хорошо лечат!», «Вас хоть лечить будут?», «Скрепитесь!»
Также посоветовали «отправить водителя за креветками или устрицами». Напомним, ранее врач Елена Малышева посоветовала россиянам есть устриц во время пандемии.