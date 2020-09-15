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15 сентября
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Жизнь

Глава сибирского вуза заработала 800 тыс. рублей на «мертвых душах»

В Красноярском крае руководитель одного из вузов в течение нескольких лет получала деньги за трудоустроенных и неработающих людей, сообщает региональный СК.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

Руководителя красноярского учебного заведения подозревают в трех мошенничествах с использованием служебного положения.

К примеру, помогла троим знакомым получить должность паспортистов студенческого городка, которые не выполняли свои функции.

Также систематически предоставляла в бухгалтерию сведения о якобы выполненной работе.

«В связи с чем на банковский счет лиц, фактически не осуществлявших трудовую деятельность, в период с 2016-го по 2020 год перечислено в общей сложности около 800 тысяч рублей», — рассказали в ведмстве.

Деньгами распоряжалась «по собственному усмотрению», поскольку банковские карты находились у нее.

Следователи устанавливают все обстоятельства, женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее в Алтайском крае директор стройкомпании нелегально заработал более 2 млн рублей на преувеличенном ремонте школы.

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