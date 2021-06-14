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Жизнь

Глава СК Александр Бастрыкин открыл большую горячую линию для россиян

Следственный комитет России открыл федеральный информационный центр, где будут в режиме «24/7» принимать все сигналы россиян о преступлениях.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Прямая связь с гражданами установлена по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. Информационный центр приступил к приему звонков 12 июня.

Круглосуточная связь с СК РФ доступна гражданам по единой многоканальной телефонной линии — 8−800−100−12−60.

Звонки принимаются по темам: «Ребенок в опасности», «Телефон доверия», «Остановим коррупцию», «Давление на бизнес», «Справочная информация».

Кроме того, сотрудники информационного центра незамедлительно реагируют на сообщения людей в аккаунтах ведомства в социальных сетях или она сигналы, поступившие в приемную председателя СК РФ Александра Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что ранее Александр Бастрыкин провел прием девушки-сироты из Барнаула и жутко возмутился, что решение суда о предоставлении ей бесплатного жилья не выполняется с 2018 года.

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