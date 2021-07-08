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Жизнь

Глава томского ФОМС приказал подчиненным скрыть незаконное расходование денег

Глава томского фонда ОМС Алексей Рудко признался в превышении должностных полномочий, сообщает региональный СК.

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СС0.

Напомним, накануне сообщили о задержании директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Подробности дела не разглашали. Однако позже в СК пояснили, что Рудко задержали по факту превышения должностных полномочий.

«Дал незаконное указание подчиненным сотрудникам о сокрытии факта незаконного расходования денежных средств фонда ОМС. В результате данными действиями причинены тяжкие последствия», — рассказали в ведомстве.

Рудко избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В СК подчеркнули, что обвиняемый в полном объеме признал свою вину.

Ранее стало известно, что дело бывшего вице-губернатора Алтайского края Ирины Долговой подготовили для суда — помогла товарищу получить лекарства за счет бюджета.

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