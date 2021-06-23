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Жизнь

Дело бывшего вице-губернатора Алтайского края Ирины Долговой подготовили для суда

В Алтайском крае утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства региона Ирины Долговой, сообщает краевая прокуратура.

Ирина Долгова.
Ирина Долгова.
altairegion22.ru

Напомним, Долгову обвинили в совершении двух преступлений по признакам «превышения должностных полномочий». Ее задержали 18 сентября 2020 года.

«По указанию обвиняемой подведомственной минздраву Алтайского края организацией — краевым унитарным предприятием „Аптеки Алтая“ — приобретены с истекающим сроком годности лекарственные препараты на сумму около 1 млн рублей. Препараты приобретались у организации, руководил которой знакомый обвиняемый. В дальнейшем лекарства были уценены и проданы за сумму от 10 копеек до 10 рублей», — пояснили в прокуратуре.

Также следствие пришло к выводу, что Долгова помогла внести своего другого знакомого в региональный регистр граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение за счет краевого бюджета.

«В ущерб другим льготникам были приобретены дорогостоящие препараты на сумму свыше 200 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения направят в Железнодорожный районный суд Барнаула.

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