Глава Центробанка выразила сожаление по поводу высказывания зама о пенсионерах

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сожалеет о неудачном высказывании своего первого заместителя о поддержке пожилых людей.

Сергей Швецов заявил, что россиянам нужно помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который должны сформировать они сами, пишет РИА Новости.

У многих не было возможности делать сбережения на старость, и назвала обеспечение для них достойных пенсионных выплат одним из приоритетов властей, добавила глава ЦБ.

Она сказала, что Центробанк работает над развитием негосударственных пенсионных фондов, чтобы в будущем россияне могли формировать долгосрочные накопления, а также над повышением устойчивости финансовой системы, пишет bfm.ru.

Ранее россияне потребовали увольнять чиновников, оскорбляющих население. С таким требованием выступили авторы петиции, которая опубликована на интернет-ресурсе РОИ.