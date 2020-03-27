Главе Барнаула предложили раздавать спирт на рабочих местах для борьбы с коронавирусом

Хрусталева спросила у Франка, что сделано в Барнауле против распространения коронавирусной инфекции. Вопрос она задала после ежегодного отчета главы города.

Депутат указала на то, что в городе нет ни масок, ни антисептиков. В таком случае можно раздавать на рабочих местах спирт.

Он ответил, что против коронавируса сделано многое. В городе создан оперативный штаб под руководством главы города.

Под наблюдением врачей в крае находится около 600 человек. Также реализуются предписания, которые предусмотрены указом губернатора края Виктора Томенко.