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Жизнь

Главе Барнаула предложили раздавать спирт на рабочих местах для борьбы с коронавирусом

Депутат Барнаульской гордумы, медик Елена Хрусталева предложила главе города Вячеславу Франку подумать о замене дефицитного антисептика альтернативным вариантом.

Аптечный спирт.
Аптечный спирт.
www.medikforum.ru

Хрусталева спросила у Франка, что сделано в Барнауле против распространения коронавирусной инфекции. Вопрос она задала после ежегодного отчета главы города.

Депутат указала на то, что в городе нет ни масок, ни антисептиков. В таком случае можно раздавать на рабочих местах спирт.

Он ответил, что против коронавируса сделано многое. В городе создан оперативный штаб под руководством главы города.

Под наблюдением врачей в крае находится около 600 человек. Также реализуются предписания, которые предусмотрены указом губернатора края Виктора Томенко.

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