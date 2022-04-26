Главная сваха страны вспомнила, что была любовницей бандита в 90-х

«Я ему намекала, что если ты меня бросишь, то давай откупные сделаем. Я придумала план серьезного шантажа. В определенный момент вся аппаратура его бизнеса находилась в квартире, я ее вывезла и спрятала. История могла закончится для меня плачевно, но мы договорились, и я все ему отдала. Он дал расписку, что не отберет все, что подарил, и не будет преследовать», — вспомнила Сябитова.