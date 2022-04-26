Главная сваха страны вспомнила, что была любовницей бандита в 90-х

«Я ему намекала, что если ты меня бросишь, то давай откупные сделаем. Я придумала план серьезного шантажа. В определенный момент вся аппаратура его бизнеса находилась в квартире, я ее вывезла и спрятала. История могла закончится для меня плачевно, но мы договорились, и я все ему отдала. Он дал расписку, что не отберет все, что подарил, и не будет преследовать», — вспомнила Сябитова.
Она отметила — в то время встречала с «новым русским», при этом телеведущую не смущал ни бандитский статус мужчины, ни его жена.
Сябитова больше опасалась, что останется без денег и подарков после того, как расстанется с возлюбленным, пишет Газета.Ru. Из-за жадности телеведущая стала бесстрашной и отказалась от собственных принципов.
Сейчас Сябитова стыдится своих отношений с женатым мужчиной.
Ранее знаменитая сваха назвала качества хорошей жены. Сябитова считает, что у жены обычно мало свободного времени для себя, поскольку она должна уделять время мужу, детям и заниматься хозяйством. Поэтому, чтобы семейная жизнь «не показалась рабством», к ней нужно готовиться заранее. Телесваха сравнила это с подготовкой матросов к морскому путешествию.
Сябитова — российская телеведущая, сваха. Соведущая телепередачи «Давай поженимся!».