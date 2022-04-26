26 апреля
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Жизнь

Главная сваха страны вспомнила, что была любовницей бандита в 90-х

Телеведущая Роза Сябитова в рамках проекта «Исповедь» на платформе Premier вспомнила, как шантажировала своего возлюбленного в 90-х, чтобы тот не отобрал свои подарки и не начал ее преследовать.

Телевизор, кино.
Телевизор, кино.
СС0

«Я ему намекала, что если ты меня бросишь, то давай откупные сделаем. Я придумала план серьезного шантажа. В определенный момент вся аппаратура его бизнеса находилась в квартире, я ее вывезла и спрятала. История могла закончится для меня плачевно, но мы договорились, и я все ему отдала. Он дал расписку, что не отберет все, что подарил, и не будет преследовать», — вспомнила Сябитова.

Она отметила — в то время встречала с «новым русским», при этом телеведущую не смущал ни бандитский статус мужчины, ни его жена.

Сябитова больше опасалась, что останется без денег и подарков после того, как расстанется с возлюбленным, пишет Газета.Ru. Из-за жадности телеведущая стала бесстрашной и отказалась от собственных принципов.

Роза Сябитова, сваха и телеведущая, 54 года
Роза Сябитова, сваха и телеведущая, 54 года
опубликовано на my-fine.com

Сейчас Сябитова стыдится своих отношений с женатым мужчиной.

Ранее знаменитая сваха назвала качества хорошей жены. Сябитова считает, что у жены обычно мало свободного времени для себя, поскольку она должна уделять время мужу, детям и заниматься хозяйством. Поэтому, чтобы семейная жизнь «не показалась рабством», к ней нужно готовиться заранее. Телесваха сравнила это с подготовкой матросов к морскому путешествию.

Сябитова — российская телеведущая, сваха. Соведущая телепередачи «Давай поженимся!».

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