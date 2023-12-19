"Главная задача - дарить добро". Стало известно, как покоривший мир Пухляш из Little Big жил в Алтайском крае

Дмитрий Красилов начал заниматься танцами в родном городе. Несмотря на насмешки из-за фигуры он продолжал идти к цели.
Потом учился в Барнауле, выходил на сцену при любой возможности. У него было очень много хейтеров, но главной задачей для него было дарить людям позитив, и негативные комментарии он научился не воспринимать близко.
Мама танцора живет в Заринске. Он часто приезжал к ней, подарил машину и отправлял в отпуск. Она для него была настоящей музой.
А после того, как Красилов перестал сотрудничать с Little Big, его позвали на работу заринский Дом культуры и пообещали ввести дополнительную ставку. Он с юмором воспринял предложение и сказал, что «теперь точно уверен, что дома всегда рады».
Без работы Пухляш, все же, не остался. В последнее время он много выступал и часто бывал на светских мероприятиях.
Ранее в столичной квартире Пухляша начались следственные действия.