19 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

"Главная задача - дарить добро". Стало известно, как покоривший мир Пухляш из Little Big жил в Алтайском крае

В Москве умер танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов. Он родился и вырос в Заринске, и о том, как жил на малой родине, рассказывает "КП-Барнаул".

Дмитрий Красилов (Пухляш).
Дмитрий Красилов (Пухляш).
Пресс-служба Первого канала.

Дмитрий Красилов начал заниматься танцами в родном городе. Несмотря на насмешки из-за фигуры он продолжал идти к цели.

Потом учился в Барнауле, выходил на сцену при любой возможности. У него было очень много хейтеров, но главной задачей для него было дарить людям позитив, и негативные комментарии он научился не воспринимать близко.

Мама танцора живет в Заринске. Он часто приезжал к ней, подарил машину и отправлял в отпуск. Она для него была настоящей музой.

А после того, как Красилов перестал сотрудничать с Little Big, его позвали на работу заринский Дом культуры и пообещали ввести дополнительную ставку. Он с юмором воспринял предложение и сказал, что «теперь точно уверен, что дома всегда рады».

Без работы Пухляш, все же, не остался. В последнее время он много выступал и часто бывал на светских мероприятиях.

Ранее в столичной квартире Пухляша начались следственные действия.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость